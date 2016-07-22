Донецк, 22 июля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. В ДНР разрабатывают программы по повышению пенсионных выплат. Как сообщает 22 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил глава республики Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

«В настоящее время в республике выплата пенсий производится в ранее назначенных размерах по установленному курсу гривны к российскому рублю 1:2. До принятия соответствующего законодательства при назначении пенсий гражданам республики применяются нормы Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», — сказал Захарченко.

По его словам, власти ДНР рассматривают программы возможного увеличения размеров пенсионных выплат.

«Пенсионным фондом ДНР разработаны несколько вариантов возможного увеличения размеров пенсий. Предварительные расчеты направлены в профильные министерства для согласования», — рассказал Захарченко.

В то же время глава ДНР не назвал приблизительные сроки повышения пенсионных выплат и источники финансирования.

Напомним, весной 2016 года ДНР впервые провела повышение пенсионных выплат на 5%. Тем не менее, пенсионные выплаты в ДНР и ЛНР на сегодня фактически в два раза ниже по сравнению с украинскими.