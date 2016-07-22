Красногорск, 22 июля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Избирательная кампания в Московской области обещает открыть все тайны и вернуть жителям региона веру в избирательный процесс. Однако для достижения такого высокого результата комиссиям региона придется провести сложную кампанию. Такого мнения придерживается председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает РИАМО.

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По словам Памфиловой, голосование 18 сентября пройдет под пристальным вниманием со стороны наблюдателей и СМИ. В ходе кампании ничего не останется тайным и все, что возмутит жителей будет замечено.

«У вас очень сложная кампания в Московской области, до пяти бюллетеней будет проходить. Сложно работать будет участковым комиссиям, ТИКам. Важно, чтобы со стороны руководителей администраций была оказана вся необходимая помощь, но только необходимая. С другой стороны, чтобы никакого давления ваших интересов, как глав администраций, на их работу не оказывалось. Никаких лишних процентов, никакого соревнования между собой. Никакого бюджетного рабства, никаких мобилизационных списков», — отметила председатель ЦИК.

Предстоящие выборы, как отмечает Памфилова, призваны вернуть жителям веру в избирательный процесс.

«Если руководители по инерции, а некоторые осознанно будут продолжать или пытаться каким-то образом влиять на комиссии, пытаться дезорганизовать их работу, если сами комиссии не будут проявлять должную принципиальность и давать отпор такому давлению, и процесс наблюдения будет принимать форму формальную, ситуацию мы не улучшим. Надеюсь, что ничего такого не будет. Надеюсь, что в Московской области, как и во всей России, выборы пройдут достойно», — заключила она.

Напомним, что 20 июля члены Мособлизбиркома избрали нового главу комиссии. Им стала Ирина Коновалова, сменившая на посту ушедшего в отставку Ирека Вильданова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборные страсти разгорелись в области еще в апреле 2016 года. Тогда в поселении Барвихинское проходило досрочное голосование по выдвижению депутатов в местный совет. Однако 16 апреля СМИ сообщили, что голосование проходит с нарушениями — было зафиксировано и позже официально признано, что к участку для голосования организовали «подвоз» избирателей. 20 апреля ЦИК принял решение об отмене выборов. 2 июня члены барвихинской избирательной комиссии подали заявления о досрочном сложении полномочий. По результатам проверки было установлено, что в действиях местной ИК есть признаки административного правонарушения — комиссия уничтожила запечатанные конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей, заявлениями о досрочном голосовании, реестром избирателей и другими документами. Спустя почти месяц, Вильданов подал в отставку.