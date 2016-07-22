Донецк, 22 июля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. За прошедшую неделю на Донетчине подразделения ВСУ 3566 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, 2671 раз применялось тяжелое вооружение. Об этом 22 июля заявил командующий оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Денис Синенков, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images БТР-80 ВСУ

«Всего украинские силовики 3566 раз обстреляли территорию республики, в том числе из тяжелого вооружения две тысячи шестьсот семьдесят один раз… В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один военнослужащий и один ранен, среди мирного населения семь человек получили ранения. За неделю огнем украинской артиллерии уничтожено 53 домостроения в населенных пунктах: Донецк, Горловка, Зайцево, Старомихайловка, Коминтерново. Кроме того, обстрелами повреждена электроподстанция Донецкой фильтровальной станции, в результате чего в населенных пунктах Авдеевка, Ясиноватая, а также Киевском и Куйбышевском районах Донецка ограничена подача воды», — сказал Синенков.

По его словам, разведка ДНР продолжает фиксировать факты перемещения запрещенной Минскими соглашениями техники ВСУ к линии боевого соприкосновения.

«Так, выявлено нахождение: на Горловском направлении — дивизиона 122-мм гаубиц Д-30, огневого взвода 120-мм минометов, а также выявлено наличие полигона для подготовки артиллерийских и минометных расчетов. На Донецком направлении — батареи 122-мм САУ «Гвоздика», двух батарей 120-мм минометов и до батальона личного состава. На Мариупольском направлении — двух батарей 122-мм САУ «Гвоздика» и 120-мм минометов, танкового взвода и до 600 человек личного состава», — рассказал представитель Донецка.

Он сообщил, что на этой неделе украинские войска предприняли более 10 попыток прорыва на Донецком и Горловском направлениях.

«Так в нарушении Минских договоренностей в районе населенных пунктов Ясиноватая, Горловка, Старомихайловка, а также в районах Петровского и Куйбышевского районов Донецка противник предпринял более 10 попыток прорыва позиций подразделений ДНР с применением артиллерии. Ни одна провокация не увенчалась успехом, противник понес значительные потери: до 10 человек убитыми и 15 ранеными. Кроме того, подразделения ВСУ активизировали артиллерийские обстрелы из орудий калибра 152 мм», — резюмировал Синенков.