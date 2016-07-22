Эр-Рияд, 22 июля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что его королевство готово предложить Российской Федерации экономическое сотрудничество со странами Персидского залива и крупные инвестиции, потенциал которых намного превышает китайские. Чтобы все это получить Россия должна всего-навсего сдать сирийского президента Башара Асада. Такое заявление аль-Джубейр сделал сегодня, 22 июля, в интервью брюссельскому изданию «Политико».

kremlin.ru Башар Асад

Глава саудовского МИД заявил: «Мы готовы уступить России долю на Ближнем Востоке, что сделает Россию сильнее Советского Союза». Он также наобещал фантастический поток инвестиций в Россию из стран Персидского залива, который затмит китайские инвестиции и всестороннее экономические сотрудничество.

Чтобы все это получить, Россия должна перестать поддерживать Асада.

Напомним, судьба законного президента Сирии Башара Асада является одним из ключевых моментов сирийского урегулирования. США и их сателлиты, в том числе Саудовская Аравия, требуют голову Асада и считают, что это сразу же приведет к политическому урегулированию.

Россия, Иран и Хезболла заявляют, что судьбу Асада может решить только сирийский народ. При этом Москва всегда подчеркивала, что Асад и его алавиты являются ключевым элементом в борьбе с терроризмом в Сирии.