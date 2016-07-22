Рига, 22 июля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Нагрузки на работников неотложной медицинской помощи в Латвии настолько велики, что многие из них работают на грани «выгорания», заявила в интервью латвийскому телеканалу LNT глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Виллере, сообщает портал Delfi.lv.

valelopardo Врач

Сармите Виллере заявила, что «скорая помощь» это своеобразный индикатор хаоса в области медицины: «Ни одному из политиков не хватает смелости сказать, что пациентам придется рассчитывать на дополнительные расходы, однако это неизбежно — придется решать, сколько что стоит, и кто за это заплатит».

Со слов Виллере также стало известно, что половина сотрудников «скорой» подрабатывает в других медучреждениях, в свою очередь 70% — работает сверхурочно. «Если мы не сможем решить проблему зарплат медиков, будет серьезный кризис. В СНМП сейчас идет смена поколений, и удержать молодых будет трудно», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии на медицину выделяется всего 3% ВВП, для сравнения, в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. Из-за низкого финансирования здравоохранения Латвия ежегодно теряет около 1,5 тыс. трудоспособных жителей. К тому же, нехватка молодых медиков в Латвии становится причиной оттока кадров из регионов, и в скором времени эта тенденция может привести к тому, что лечить в регионах просто будет некому.

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