Киев, 22 июля, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Киев обеспокоен усилением активности ВС ДНР и ЛНР в Донбассе, которые используют запрещенную Минскими соглашениями артиллерию. Об этом глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко сказал председателю СММ ОБСЕ Эртурулу Апакану во время переговоров, сообщает 22 июля Генштаб ВСУ.

stevepb Боеприпасы

«Нас очень беспокоит увеличение интенсивности обстрелов, включая использование запрещенных артиллерийских систем и минометов. Хочу подчеркнуть, что основным условием для отвода сил должно быть полное прекращение огня, которое на сегодняшний день не соблюдается», — сказал Муженко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Муженко, противник активно использует тяжелую артиллерию в период с 20:00 вечера до 6:00 утра — когда мобильные патрули СММ ОБСЕ уже не работают. Это приводит к росту интенсивности обстрелов с использованием артиллерии и минометов.

«У нас единственная цель — прекращение огня и дальнейшие шаги по деэскалации конфликта. Самое важное для нас — это сохранение жизни и здоровья наших военнослужащих, прекращение страданий и гибели мирных граждан Украины», — подчеркнул Муженко.

Сегодня же главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о задержании заместителя командира 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Военный продавал бойцам ВС ДНР боеприпасы — патроны 7.62, 5.45 и гранаты РГД-5.

«За 66 880 грн (порядка $2700 долл) продавал смерть, которая могла догнать подчиненных, гражданских или случайных людей», — информирует Матиос.

Он уточнил, что замкомбата был задержан «на горячем». «Что теперь сказать? По Уголовному кодексу Украины это звучит сухо так: похищение военным служебным лицом боевых припасов со злоупотреблением служебным положением, совершенное в условиях особого периода, сбыт боевых припасов — наказание до 12 лет лишения свободы», — утверждает Матиос.