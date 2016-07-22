Воронеж, 22 июля, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Пикет против строительства крематория рядом с жилым микрорайонам Воронежа пройдет 23 июля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель инициативной группы.

Ben Kerckx Возмущенная толпа

Пикет, проведение которого, по словам организаторов, согласовано с администрацией Воронежа, планируется провести на площади Никитина, начало — в 12:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года гордума Воронежа приняла решение о строительстве крематория в городе. Участок подобрали спустя почти год — в районе Юго-Западного кладбища, на окраине Воронежа. Однако против строительства крематория выступили жители соседних микрорайонов. 18 мая по этому вопросу состоялись публичные слушания, и жители, несмотря на заверения администрации и экологов в безопасности объекта, вновь высказались резко против его возведения на этом месте.

6 июня на планерном совещании мэр Александр Гусев заявил, что «в настоящее время осуществляется поиск альтернативных площадок в пределах Юго-Западного кладбища». Он же тогда сказал: «Мы прислушиваемся к мнению жителей города. И один из таких примеров — строительство крематория, которое вызвало большой общественный резонанс против его строительства на выбранной территории».

Однако 29 июня гордума приняла изменения в Генеральный план Воронежа и правила землепользования и застройки, в соответствии с которыми земельный участок на улице 9 Января включен в зону кладбищ. Таким образом, депутаты согласовали строительство крематория на том самом месте, против которого воронежцы выступили на публичных слушаниях в мае.

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«Мэр заявил одно, а в администрации потом сообщили: «К альтернативному участку (расположенному в границах Юго-Западного кладбища) отсутствуют подъездные пути и сети инженерно-технического обеспечения. Их обустройство потребует значительных дополнительных вложений и, как следствие, приведет к удорожанию проекта, что крайне нежелательно в условиях сложившейся ситуации с ограниченным количеством мест для организации захоронений на территории города». Получается, что крайне нежелательно удорожать проект, а мнение тысяч людей можно проигнорировать. Нельзя ставить интересы группы бизнесменов выше здоровья и благополучия тысяч жителей Воронежа!» — говорится в обращении к СМИ представителей инициативной группы.