Москва, 5 августа, 2016, 19:48 — ИА Регнум. На краудфандинговой площадке Planeta.ru начался сбор средств на установку памятника актёру театра и кино, театральному режиссёру и педагогу Льву Дурову. 20 августа 2015 года, почти год назад, после тяжёлой болезни Дуров ушёл из жизни, на тот момент ему было 83 года.

Цитата из к/ф «Путейцы». реж Геннадий Байсак. 2008. Россия Лев Дуров

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По инициативе друзей и близких актёра монумент планируется установить на Новодевичьем кладбище Москвы, где похоронен Дуров. Предполагается, что средства на материал и установку будут народными, собранными почитателями таланта актёра.

«Мы знали Льва Константиновича долгие годы, любили его. Но любили его не только мы, а ещё массы зрителей, которым нужно дать возможность эту любовь выразить. Поэтому наш проект общественный, средства мы собираем на краудфандинговой платформе «Планета.ру». Нам посоветовали её друзья и знакомые, у которых уже был с ней удачный опыт работы», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM друг семьи Дуровых, журналист Екатерина Пархоменко.

Цитата из к/ф «Человек с бульвара Капуцинов». реж Алла Сурикова. 1987. СССР Гробовщик

Вопрос о месте, куда поставить памятник, не стоял — сразу было решено установить монумент на могиле артиста. Кладбище — частная и общественная территория одновременно, следовательно, разрешения на установку памятника спрашивать не нужно, что сильно облегчает процесс работы.

«Вопроса согласования территории, где будет стоять памятник, нам больше всего хотелось избежать, а могила — это то место, которое, с одной стороны, личное, а с другой, туда может прийти любой человек, положить цветы, вспомнить, подумать о чём-то…» — говорит Екатерина Пархоменко.

Цитата из к/ф «Д’Артаньян и три мушкетёра». реж Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1978. СССР Де Тревиль

За изготовление монумента взялся член Российской академии художеств, народный художник и скульптор Александр Рукавишников, автор знаменитых городских памятников: Юрию Никулину у Московского цирка на Цветном бульваре, Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище, Александру II у храма Христа Спасителя, Достоевскому в Москве и Дрездене и многих других.

Основой образа будущего памятника стали рассказы Дурова о его детстве в Лефортово. Предполагается, что образ воплотит мальчишка-голубятник — символ душевной молодости, задора, чистоты помыслов, бесстрашия и твердости духа.

«Я дружил со Львом, слышал его рассказы о лефортовском детстве и знаю, что он ненавидел пафос во всех его проявлениях. Он был очень искренним душевным человеком, с ним было всегда приятно, легко и интересно общаться. Поэтому, после обсуждений с его дочерью, было решено сделать такой памятник, изображающий мальчишку, гоняющего голубей», — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Александр Рукавишников.

Цитата из к/ф «Сирота казанская». реж Владимир Машков, Тамара Владимирцева. 1997. Россия Павел Андреевич Ковешников

По словам скульптора, работа над монументом уже началась. И хотя организаторы влезли в долги, надежду на успешный сбор средств не теряют. Памятник собираются ставить осенью, предположительно в начале октября. Одна из главных задач — успеть завершить технические работы до холодов.

«По времени многое зависит от финансового вопроса — я делаю скульптуру бесплатно, но на материалы, бронзу, фундамент, постамент деньги собираются, что называется, «всем миром», — комментирует Рукавишников.

На краудфандинговой платформе Planeta.ru проект будет размещён до 29 сентября 2016 года.