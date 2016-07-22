Оренбург, 22 июля, 2016, 17:20 — ИА Регнум. В Оренбурге задержан бывший начальник налоговой инспекции одного из районов города за получение взятки в крупном размере. Об этом 22 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

По данным следствия, в марте 2016 года экс-налоговик при посредничестве своей супруги получил от местного коммерсанта, являющегося фактическим руководителем ряда юридических фирм (в том числе расположенных на территории обслуживания инспекции), взятку в в сумме 208 тысяч рублей за оказание общего покровительства в отношении подконтрольных взяткодателю организаций.

20 июля бывший начальник инспекции и его супруга задержаны. Им предъявлено обвинение. Незаконные действия супруги экс-налоговика квалифицированы по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», а действия бывшего начальника райинспекции города — по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении семейной пары в виде заключения под стражу. Свою вину в инкриминируемых обвиняемым преступлениях они не признали.

Следствием в счет обеспечения исполнения приговора устанавливается имущество, принадлежащее обвиняемым для решения вопроса о наложении ареста.

«В настоящее время у следствия есть основания полагать, что данный случай не единичен. Отрабатывается также причастность фигуранта к аналогичным эпизодам преступной деятельности», — отметила представитель СУ СКР по региону.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Промышленному району города Оренбурга. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Стоит отметить, что на территории Оренбуржья с начала года отмечен рост преступлений коррупционной направленности. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Доля зарегистрированных фактов взяточничества составила 43,9% криминальных деяний. Средняя сумма получения взятки за первое полугодие 2016 года составила 62,9 тыс. рублей