Пермь, 22 июля, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении директора туристической фирмы ООО «Агентство ваших путешествий «Радуга». Женщина директор признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Цитата из т/ф «Бремя цыган». реж Борис Соболев. 2016. Россия За решеткой

Установлено, что обвиняемая, занимая указанную должность, осенью 2015 года, присвоила денежные средства учеников гимназия № 7 Перми, в сумме более 400 тыс. рублей. Желание поехать в Санкт-Петербург изъявили 26 детей, их родители сразу отдали деньги за путевки. Поездка вдруг отменилась, а руководительница турфирмы пропала. Возмущенные родители заявили о произошедшем в правоохранительные органы, по данному факту возбудили уголовное дело. Вскоре женщину задержали.

Свою вину директор признала в полном объеме, рассмотрение дела в суде проходило в особом порядке.

Суд, приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и штрафом в размере 9,5 тыс. рублей. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Напомним, что по похожему делу 8 июля 2016 года женщина-директор ООО «Бюро Экскурсий и туризма Романтика», растратившая 450 тыс. рублей клиентов была признана судом виновной и приговорена к пяти годам лишения свободы, условно с испытательным сроком пять лет, с возмещением материального ущерба потерпевшим.

Подчеркнем, что в Пермском крае в июне и марте 2016 года на реальные сроки заключения осуждены еще два директора туристических агентств.