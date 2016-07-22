У метро «Проспект Ветеранов» в Петербурге асфальт ушел под землю
Санкт-Петербург, 22 июля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. На бульваре Новаторов на юге Петербурга под землю ушел асфальт. Провал достигает нескольких метров в диаметре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», накануне именно на этом участке в ходе гидравлических испытаний был обнаружен дефект трубопровода, аварийные службы работают на месте ЧП.
«Асфальту стало плохо рядом с вестибюлем метро «Проспект Ветеранов», — сообщил один из очевидцев в популярной городской группе в соцсети.
Опасный участок находится в пределах тротуара, он огорожен бело-красными лентами. Пешеходам приходится обходить его по проезжей части.
Как пояснили в пресс-службе «Теплосети», вчера в Красносельском районе проходили плановые гидравлические испытания. Именно в этом месте был обнаружен дефект на трубопроводе диаметром 400 мм, произошло вытекание теплоносителя, оно было локализовано. Сегодня здесь просел асфальт.
Аварийные бригады уже работают на месте происшествия. К утру 23 июля трубопровод и асфальт обещали залатать.
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Напомним, что ранее несколько ЧП в ходе гидравлических испытаний произошли в Василеостровском и Центральном районах города.