Пермь, 22 июля, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Пермского края 21 июля обстреляли автомобиль «Почты России». Одним из первых об этом на автомобильном пермском портале teron.ru, рассказал один из пользователей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Очевидец утверждал, что «неизвестные обстреляли машину «Почты России» между селами Енапаево и Щучье Озеро, все живы. Преступников ищут на земле и с воздуха, куча ДПС в амуниции по всему району».

ut.by Стрельба из пистолета

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что трое подозреваемых в нападении уже задержаны.

По данным правоохранителей, 21 июля около 10:30 местного времени (08:30 мск) в полицию Октябрьского района поступило сообщение о повреждении автомобиля, перевозящего денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий и пособий.

Злоумышленники произвели выстрелы в сторону транспортного средства и попытались остановить его. После неудавшейся попытки, с места происшествия скрылись.

В результате инцидента денежные средства похищены не были. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали, доехав самостоятельно до места назначения.

«Органами внутренних дел незамедлительно были предприняты исчерпывающие меры для задержания подозреваемых», — заявили в пресс-службе. В Октябрьский район для оказания помощи выехала группа сотрудников ГУ МВД России по Пермскому краю. Розыск злоумышленников проходил даже с использованием авиации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.