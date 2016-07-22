Санкт-Петербург, 22 июля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга не выдавали разрешений на снос дореволюционных корпусов завода «Самсон» в центре Петербурга на Лиговском проспекте, 271. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Александр Леонтьев.

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Он также заявил, что связался с первым заместителем начальника Стройнадзора в Петербурге Евгением Кимом, после чего выяснилось, что и эта служба не выдавала никаких разрешительных документов на снос.

«Звонит девочка из ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, — прим.ред.), говорит, что там уже скоро почти ничего не останется. Я сказал им, чтобы они с полицией останавливали снос. Эти здания не являются памятником, они находятся вне зон охраны, мы здесь не имеем никаких полномочий. Несмотря на то, что к нам поступило заявление о выявлении объекта культурного наследия, оно пришло буквально накануне, и необходимо время для его рассмотрения», — рассказал Леонтьев.

21 июля стало известно о начавшемся демонтаже корпусов бывшего мясоперерабатывающего завода «Самсон». По словам градозащитников, значительные повреждения получили красно-кирпичные корпуса со стороны Боровой улицы, вход на территорию завода с Лиговского проспекта перекрыт.

«Если работы не будут остановлены, документально установить ценность построек станет невозможно», — говорят в ВООПИиК.

Снос ведет ООО «СК «Прайд» по заказу собственника территории ООО «Самсон-Лиговка». Фирма учреждена компанией «Колатериум лимитед», расположенной в кипрском Лимассоле и возглавляемой Константиносом Кинигопоулосом.

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Дореволюционные корпуса на территории завода были построены в 1905 году в красно-кирпичном стиле, их архитектором является Валериан Поликарпов. До революции участок принадлежал Гвардейскому экономическому обществу, одному первых военно-экономических акционерных обществ в России, крупнейшими акционерами которого были великие князья. Общество было основано в 1891 году, его деятельность сыграла значительную роль в обеспечении нужд Русской императорской армии во время Русско-Японской и Первой мировой войн.