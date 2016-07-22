Пермь, 22 июля, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Судами первой инстанции Пермского края за шесть месяцев рассмотрено 132 уголовных дела коррупционной направленности в отношении 144 лиц, в отношении 123 лиц приговоры вступили в законную силу. Такие данные появились после обобщения судебной практики рассмотрения уголовных дел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Советский суд — суд народа! В. Сурьянинов. 1951

Виновные лица были осуждены за получение и дачу взяток, коммерческий подкуп, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, мошенничество, присвоение и растрату. Из них 59 являлись должностными лицами: сотрудниками ФСИН, полиции и налоговых служб, судебными приставами, бухгалтерами, начальниками почтовых отделений, преподавателями, главами поселений, руководителями государственных и муниципальных учреждений, а также лицами, выполняющими управленческие функции в организациях.

Судами Пермского края виновным назначены различные виды наказаний. Так, 26 лицам назначено реальное лишение свободы на сроки от восьми месяцев до 11 лет и шести месяцев с отбыванием в исправительном учреждении, 11 лицам наказание в виде лишения свободы назначено условно, с испытательными сроками от одного года и шести месяцев до четырех лет. Наказание в виде штрафа назначено 114 лицам применялось судами как в виде основного, так и дополнительного наказания к лишению свободы. Суммы назначенных штрафов составили от 10 тыс. рублей до 80 млн рублей. Кроме того, 14 лицам, совершившим преступления с использованием служебного положения, судом назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году за нарушения антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 771 должностное лицо, к административной ответственности — 74 юридических и должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 16 уголовных дел. За девять месяцев 2015 года в Прикамье вступили в силу приговоры в отношении 160 лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений.

Среди осужденных в 2015 году: замминистра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, глава городского поселения, начальник межрайонного отдела ИФНС, сотрудник краевой Госинспекции труда, 12 сотрудников правоохранительных органов, 4 руководителя государственных учреждений и 9 руководителей муниципальных учреждений.