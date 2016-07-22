Киев, 22 июля, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В сети интернет появилась видеозапись, на которой виден предполагаемый момент закладки взрывного устройства под автомобиль, в котором должен был ехать журналист Павел Шеремет. Видеозапись публикует сегодня, 22 июля, украинское издание «Обозреватель».

Кадр видео с сайта youtube.com пользователя Oboz. TV Подозрительный человек

Запись довольно нечеткая. Издание сопровождает её некоторыми комментариями. В 0:22 (такое время показывает камера) к автомобилю Шеремета подходит мужчина и подготавливает днище машины для установки бомбы.

В 2:33 (по времени камеры) камера фиксирует мужчину и женщину, которые идут на некотором удалении друг от друга якобы в направлении дома, где жил Шеремет. В руках женщина несет некий пакет. Именно в нем могло находится взрывное устройство.

В 2:38 по времени камеры мужчина и женщина пересекаются и расходятся по разным сторонам улицы. В 2:39 женщина останавливается у автомобиля Шеремета. Именно в этот момент неизвестная женщина могла достать бомбу и прикрепить её на днище автомобиля.

Напомним, Шеремет взорвался в собственной машине утром 20 июля в центре Киева.