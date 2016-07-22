Санкт-Петербург, 22 июля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. В комитете по строительству Санкт-Петербурга считают, что генподрядчик строительства нового стадиона на Крестовском острове — компания «Инжтрансстрой-СПб» — стремится уйти от ответственности за своевременную сдачу объекта в эксплуатацию, но бесконтрольно пользуется бюджетными средствами, выделяемыми на возведение важнейшего городского объекта. Об этом говорится в распространенном 22 июля сообщении строительного ведомства Смольного.

Юрий Степанов. Строители. 1963

В комитете по строительству напомнили, что по запросу генподрядчика, для уменьшения негативных последствий инфляционных процессов и курсовой разницы, отразившихся на стоимости материалов и оборудования, город в текущем году выделил дополнительные 4,3 млрд рублей для завершения работ на стадионе и закупки оборудования. Однако застройщик рассматривал данные средства как «компенсацию собственных потерь прошлых лет», считают власти.

По их версии, компания «Инжтрансстрой-СПб» отказалась брать на себя ответственность за срыв ежемесячной производственной программы. «При этом генеральный подрядчик дискредитировал себя, не выполняя обязательства по Государственному контракту, систематически нарушая график производства работ и всячески затягивая принятие необходимых решений», — пояснили в комитете по строительству.

Это ставит под угрозу ввод объекта в эксплуатацию в заявленные сроки, в связи чем Смольный предложил пересмотреть условия государственных контрактов, заключенных в 2013—2014 годах, чтобы установить ответственность подрядчика за нарушение условий контракта.

«Однако генподрядчик не принял наши предложения. Он хочет получать деньги бесконтрольно, распоряжаться ими самостоятельно, не гарантируя своевременного ввода объекта в эксплуатацию», — заявил председатель комитета по строительству Сергей Морозов.

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Напомним, Смольный 16 июля уведомил компанию «Инжтрансстрой-СПб» (контролируется корпорацией «Трансстрой») о намерении разорвать с ней контракт на строительство стадиона. В ответ компания сообщила о готовности оспорить такое решение в судебном порядке, а также оперативно устранить выявленные недостатки на стройплощадке стадиона. В настоящее время контракт продолжает действовать.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что ему известны подрядчики, которые могли бы достроить новый стадион на Крестовском острове, необходимый для ЧМ-2018, и закончить его возведение в срок. Албин не исключил возможность разрыва контракта с «Инжтрансстроем-СПб», но подчеркнул, что в Смольном будут строго следовать процедурам, закреплённым в 44-м федеральном законе о контрактной системе.