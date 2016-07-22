Тбилиси, 22 июля, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили откликнулся на заявление председателя Конституционного суда Георгия Папуашвили и побеседовал с ним по телефону. Как заявил Квирикашвили журналистам, он призвал Георгия Папуашвили в кратчайшие сроки сообщить главной прокуратуре всю известную ему информацию о давлении, оказываемом на судей.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«Я воздержусь от политических оценок. Скажу лишь, что через час после этого заявления я связался по телефону с Георгием Папуашвили и предложил ему в максимально короткий срок предоставить генеральной прокуратуре всю информацию, которой он владеет», — заявил Квирикашвили.

По его словам, он также говорил с главным прокурором, и он выразил готовность принять показания. «Хорошо, если все, у кого в этом плане есть какие-то жалобы, обратятся в прокуратуру», — подчеркнул премьер.

Ранее, на брифинге 21 июля Георгий Папуашвили сообщил, что в последний период за судьями постоянно следят, шантажируют их, под различными предлогами увольняют с занимаемых должностей их родственников. Судьям, по словам Папуашвили, также угрожают обнародованием личной информации, даже если эта информация фальсифицирована.

В ответ на это заявление прокуратура вызвала председателя Конституционного суда для получения детальной информации об этих фактах и в случае их подтверждения готова отреагировать на них соответствующим образом. Папуашвили пока на это предложение не отреагировал.

Напомним, что Конституционный суд остается единственной инстанцией, в которой руководящие позиции пока занимает ставленник Михаила Саакашвили. Но срок его полномочий близится к концу, и некоторые эксперты не исключают, что Папуашвили решил уйти «шумно, хлопнув дверью».