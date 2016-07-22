Москва, 22 июля, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил Олимпийскому комитету России (ОКР) создать независимую общественную комиссию для разбирательств по допингу.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Считаю целесообразным обратиться с предложением к Олимпийскому комитету России создать независимую, хочу подчеркнуть, именно независимую, общественную комиссию», — заявил Путин на совещании с членами правительства РФ.

В комиссию могли бы войти кроме российских специалистов и зарубежные эксперты в области медицины, юриспруденции, авторитетные общественные и спортивные деятели и специалисты, сказал президент.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских легкоатлетов. Таким образом, суд оставил в силе дисквалификацию, наложенную Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), и отстранение россиян от Олимпиады-2016 в Бразилии.