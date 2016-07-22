Москва, 22 июля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» возобновляет перевозки пассажиров в Турцию после снятия временного запрета. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Alan Lebeda Airbus A320-200 в старой ливрее авиакомпании «Россия»

Сообщается, что авиакомпания «Россия» возобновляет перевозки в Турцию. Это решение связано со снятием временного запрета Росавиации на выезд российских граждан в эту страну.

Напомним, после неудавшейся попытки военного мятежа в Турции, Росавиация временно запретила полеты в эту страну из соображений безопасности.

Чартерные рейсы из России в Турцию до сих пор запрещены. Это было сделано после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в ноябре 2015 года. И хотя Кремль решил, что власти Турции извинились за этот инцидент, и президент России Владимир Путин снял запрет на чартерные рейсы в Турцию, правительство РФ до сих пор не разрешило возобновить эти рейсы, так как нет гарантий безопасности для российских граждан в турецких воздушных гаванях.