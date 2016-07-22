Пермь, 22 июля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В Перми из-за высокой температуры воздуха одна из емкостей хранения технического водного аммиака сбросила избыточное давление прямо в окружающую среду. Об утечке опасного вещества в Индустриальном районе Перми корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС.

bycfotografem Противогаз

Жители города ночью чувствовали специфический запах. Об этом сообщает ряд местных СМИ.

В пресс-службе АО «Минеральные удобрения» пояснили, что 22 июля в 01:40 местного времени (11:40 мск) на товарно-сырьевой базе предприятия из-за высокой температуры окружающей среды произошел сброс избыточного давления с техническая емкости. Аммиачная вода вылилась на землю. В результате образовалось небольшое облако аммиака в виде тумана.

Отметим, что предприятие производит, как безводный сжиженный аммиак, так аммиак водный технический.

Облако заметили сами сотрудники и сообщили о загазованности диспетчеру предприятия и во все экстренные службы. На место прибыли три пожарных расчета и организовали подачу водяных завес для осаждения облака загазованности. Распространение газа было пресечено.

Пострадавших и разрушений нет. После инцидента газоспасательный отряд АО «Минеральные удобрения» провел замеры загазованности в районе расположенных рядом предприятий АО «Минеральные удобрения», ОАО «Сибур-Химпром», ТБСГ «Сибур-Химпром», ЛУКОЙЛ-ПНГП, превышений ПДК не обнаружено.

Как сообщает портал НеСекретно, жители прилегающих районов пережили бессонную ночь — в воздухе чувствовался резкий запах.

Напомним, что последний случай утечки опасного химического вещества в Перми произошел 5 июля 2016 года на территории предприятия «Протон-ПМ» (Пермский край). 5 июля произошла утечка паров токсичного ракетного топлива из резервуара. Тогда опасное вещество за пределы цеха не распространилось.