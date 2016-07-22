Калининград, 22 июля, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 22 июля, перевернулся микроавтобус, перевозивший 15 школьников в возрасте от 15 до 18 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, причиной ДТП у пос. Десантное Неманского района стала внезапно выбежавшая на трассу косуля.

39.мвд.рф Косуля буквально запрыгнула в лобовое стекло миркоавтобуса

По предварительным данным, на дорогу перед легковым автомобилем выскочила косуля. Водитель иномарки сбил животное, которое от удара вылетело на несколько метров вперед и ударило в микроавтобус «Фольксваген», движущийся по встречной полосе.

На фотографиях, опубликованных на официальном сайте УМВД, видно, как тушка косули буквально торчит из разбитого лобового стекла микроавтобуса.

В результате ДТП никто из подростков не пострадал. Водителю микроавтобуса медицинская помощь была оказана на месте.

ИА REGNUM напоминает, что последнее ЧП со школьным автобусом в Калининградской области произошло в августе 2014 года, когда трактор «Беларусь» врезался в микроавтобус с девятью школьниками. Дети отделались лёгкими ушибами.