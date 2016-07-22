Под Калининградом из-за косули перевернулся микроавтобус с 15 школьниками
Калининград, 22 июля, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 22 июля, перевернулся микроавтобус, перевозивший 15 школьников в возрасте от 15 до 18 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, причиной ДТП у пос. Десантное Неманского района стала внезапно выбежавшая на трассу косуля.
По предварительным данным, на дорогу перед легковым автомобилем выскочила косуля. Водитель иномарки сбил животное, которое от удара вылетело на несколько метров вперед и ударило в микроавтобус «Фольксваген», движущийся по встречной полосе.
На фотографиях, опубликованных на официальном сайте УМВД, видно, как тушка косули буквально торчит из разбитого лобового стекла микроавтобуса.
В результате ДТП никто из подростков не пострадал. Водителю микроавтобуса медицинская помощь была оказана на месте.
ИА REGNUM напоминает, что последнее ЧП со школьным автобусом в Калининградской области произошло в августе 2014 года, когда трактор «Беларусь» врезался в микроавтобус с девятью школьниками. Дети отделались лёгкими ушибами.