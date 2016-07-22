Иркутск, 22 июля, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мальчика на школьном стадионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР.

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ЧП произошло вечером 22 июля на школьном стадионе в поселке Подкаменная Шелеховского района. По версии следствия, трое малолетних детей играли на территории стадиона. При игре потерпевший 2009 года рождения запрыгнул на ворота, в результате чего они упали на него. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Следователями СКР в ходе осмотра места происшествия установлено, что ворота вероятнее всего были изготовлены самостоятельно, никак не закреплены.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. На месте работают следователи СКР и сотрудники полиции.