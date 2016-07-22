Ставрополь, 22 июля, 2016, 16:12 — ИА Регнум.



geralt Рост доходов

В Ставропольском крае в первом полугодии 2016 года пятикратно выросли бюджетные поступления от процедур банкротств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

За этот период в бюджет поступило 164 млн рублей. Это почти в пять раз больше, чем за первое полугодие 2015 года.

В настоящее время в процедурах банкротства находится 418 организаций. В прошлом году их было на 34 больше.

Сумма задолженности предприятий-банкротов сократилась на 9 млрд рублей и составила 6 млрд рублей.

В Ставропольском крае реализована концепция централизации функций обеспечения процедур банкротства, отметили в налоговом органе региона. Эффективность процедур банкротств растет за счет нарабатываемой положительной судебной практики.

Часто взыскание долгов ведется с реальных бенефициаров, с руководителя, который не исполнил обязанность по подаче должником заявления о своём банкротстве. К ответственности привлекаются лица, не исполнившие судебный акт о привлечении к субсидиарной ответственности, создания рыночных условий проведения торгов.