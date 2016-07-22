Тюмень, 22 июля, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Зарегистрированы списки кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутые Тюменскими региональными отделениями политических партий «Единая Россия, ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и «Яблоко».

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«Соколы Жириновского» идут по единому избирательному округу, в количестве 27 человек, «справедливороссы» — числом 29, «яблочников» — 25 человек, КПРФ — 35. Самое большое число кандидатов по единому избирательному округу в Тюменскую облдуму шестого созыва зарегистрировано от «Единой России» — 46 человек.

«Справедливороссов» могло быть 30, но председатель совета тюменского отделения «Народного контроля» Александр Шемякин заявил, что его подписи под документами подделаны. Как пояснил Шемякин ряду СМИ, была договоренность о выдвижении его по другому округу, но ее не соблюли.

По одномандатным округам зарегистрировано на данный момент пять кандидатов. Что касается персоналий зарегистрированных претендентов, то можно увидеть как новичков, так и «тяжеловесов» с многолетним политическим опытом.

Глава Тюменской облдумы пятого созыва Сергей Корепанов («Единая Россия») зарегистрирован от избирательного округа № 1 (Салехардский). Он традиционно представляет в региональном парламенте интересы жителей Салехарда и Лабытнанги, Приуральского, Ямальского и Шурышкарского районов. Четыре других кандидата стремятся представить 23-й Ишимский округ. Безусловно, зампредседателя думы, председатель Президиума совета муниципальных образований Тюменской области, трижды избиравшийся ранее главой Ишима Виктор Рейн — самый известный и узнаваемый претендент. От КПРФ — исполнительный директор ИП Гутвина О.А. Олег Муравьев, от СР — пенсионер Николай Павлов (кстати, имеющий судимость по ст. 145 УК), от ЛДПР — директор ООО"Содружество инвалидов и ветеранов боевых действий» Алексей Носов.

В Тюменскую областную думу также стремятся попасть представители таких непарламентских партий как «Партия родителей будущего», «Партия ветеранов России», «Партия великое Отечество», «Коммунисты России», «Партия Роста», «Трудовой фронт».

Политолог Александр Безделов считает, что в целом, никаких сюрпризов кампания не обещает. «Событием могло бы быть присутствие в списке «Справедливой России» ряда одиозных предпринимателей, включенных в них конференцией партии. Однако волевым решением партийного лидера Владимира Пискайкина они были исключены. Эта партия, помимо попытки включить одиозных бизнесменов, привлекла, в том числе, представителей других конкурентов, которым не нашлось места в собственных партсписках. Например, Юрий Безбородова состоящий во фракции КПРФ в Тюменской городской думе. Тот же Шемякин вышедший из списков СР, до этого проиграл праймериз ЕР.

Таким образом, очевидно, что в бюллетене для голосования окажутся парламентские партии, «Яблоко» и, не исключено, «Партия Роста».Остальные непарламентские партии не смогут собрать необходимое количество подписей. В частности, «РОТ-фронт» экс-депутата облдумы Черепанова не сдал их, а «Коммунистам России» отказали в регистрации.

Что касается самих списков, то, например, можно отметить, что «Единая Россия» отказалась от практики паровозов и включила в него ряд реальных лидеров общественного мнения, чья личная популярность способна поддержать партию. В целом, этот список сбалансирован и более чем на треть состоит из новых лиц (если мы говорим о проходных местах).

В списке КПРФ четко прослеживается доминирование личных интересов Тамары Казанцевой над партийными. Так, вопреки здравому смыслу и отношениям с группой однопартийцев, она «продавила» на второе место верного, но неизвестного и откровенно слабого соратника из родного Тобольска Юхневича.

ЛДПР сконцетрировалась на работе в ХМАО, но действительно популярных и ярких политиков в ее списке нет, в основном это партийные функционеры.

Откровенно разочаровало «Яблоко», список которого на 80% состоит из жителей других регионов. Похоже местное руководство партии даже не смогло набрать кандидатов на выборы и их «спустили» по разнарядке из Москвы. Что безусловно исключительный случай.

Список же «Партии роста» — это партнеры по бизнесу депутата Тюменской областной Думы Гарри Столярова и их сотрудники», — прокомментировал тюменский политолог Александр Безделов общую списочную картину.

Напомним, дума Тюменской области состоит из 48 депутатов. 24 депутата избираются по одномандатным округам, 24 — по единому округу от политических партий. Кроме представителей Тюменской области, в него входят представители автономных округов — Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского. В нынешнем составе областной думы пятого созыва 38 представителей ЕР, трое — КПРФ, пятеро — ЛДПР, двое — от партии «Справедливая Россия».