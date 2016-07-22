Ростов-на-Дону, 22 июля, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В Ростовской области земледельцы продолжают круглосуточный сбор урожая. Труженикам села осталось обмолотить около 35% уборочных площадей. На сегодняшний день хлеборобы собрали почти 7 млн тонн каравая. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия 22 июля.

donland.ru Сбор урожая

Безоговорочными лидерами уборочной страды стали хлеборобы Зимовниковского района. Аграрии собрали 407 тыс. тонн зерна, комбайнами пройдено почти 70% от общей площади жатвы. Вторыми и третьими стали земледельцы Сальского и Зерноградского районов.

Средняя урожайность по области, говорят специалисты, хорошая — почти 36,7 ц/га. Наибольшая урожайность зерновых зафиксирована в Песчанокопском — 48,7 ц/га, а также Мясниковском — 44,5 ц/га, и Целинском районах — 43,9 ц/га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, земледельцам Дона в нынешнем году предстояло убрать 3 млн 254 тыс. гектаров нового урожая. Неблагоприятная погода всё-таки сказалась, но незначительно — из-за ливней полегли 200 тыс. гектаров хлеба.