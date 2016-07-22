Москва, 23 июля, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Так или иначе Израилю и Турции придется договариваться с Кипром, чтобы реализовать проект строительства газопровода с израильских месторождений через Турцию на европейский рынок. Однако пока перспективность этот проекта в целом весьма туманна. Об этом сегодня, 22 июля, заявил заместитель директора Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) по газовым проектам Алексей Гривач в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Michael Trolove Газовый трубопровод

«Предполагаю, что так или иначе с Кипром придется договариваться в случае, если этот проект будут реализовывать. Пока это очень нечеткая перспектива. Пока идет переговорный процесс и подготовка к самой добычи газа, которая начнется не ранее 2020 года», — заявил эксперт, комментария отказ Кипра давать соглашение на транзит израильского газа через свою территорию до официального примирения с Турцией.

Гривач объяснил, что в настоящее время проект этого газопровода находится только в очень легко очерченных рамках. Еще не решены многие вопросы: нет ни инвестиционного решения, ни направления поставок, ни тем более каких-то контрактных обязательств. Зато есть много трудностей, которые уже на первых парах тормозят проект.

«Есть много разных препятствий, в том числе и позиция Кипра. Он сам планировал стать транзитом для транспортировки этого газа в Грецию, в Европу. Очевидно, что будет (Кирп — прим. ред.) пытаться получить какие-то преференции в этой сфере, и будет блокировать это направление», — объясняет аналитик.

Он отмечает, что у Никосии есть противоречия с Анкарой, которые стороны не могут разрешить уже давно. Так как месторождения израильского газа находятся недалеко от Кипра, то властям придется решать: пройдет газопровод либо через кипрские территориальные воды, либо через воды Сирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Никосия заявила, что даст согласие на прокладку газопровода из Израиля в Турцию только тогда, когда произойдет официальное примирение Кипра и Турции. Кипрская сторона еще до заключения соглашения между Анкарой и Таль-Авивом знала о содержании документа, поэтому такая позиция стала для сторон неожиданной. Чтобы решить проблему на Кипр был отправлен министр энергетики Израиля Ювал Штайниц для переговоров с главами МИД и Минэнерго Кипра.

Соответствующее заявление Кипра носит политический характер. Произнесено оно было на фоне того, что в июне примирения заключили Израиль и Турция, после чего они планируют восстановить ряд проектов в экономической отрасли. Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что экспорт «голубого топлива» будут производиться в Европу через территорию Турции.

В свою очередь, Кипр не доволен заключенным между сторонами официальным примирением. В Израиль официальным визитом прибудет 24 июля президент Кипра Никос Анастасиадисдля того, чтобы провести переговоры по актуальной ситуации. Ожидается, что глава Кипра выразил свои возрождения по поводу соглашения о нормализации отношений между Израилем и Турцией.