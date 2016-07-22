Москва, 22 июля, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Директор Института океанологии РАН, академик Роберт Нигматулин считает, что на основе нынешних научных данных ни доллара не стоит вкладывать в «захоронение» СО2 и проекты, которые он назвал «фантастическими». Об этом он заявил 22 июля ходе круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM.

Richard Wheeler CO2

Он отметил, что отношение ученых к климатическим изменениям «не единое»: «Безусловно, преобладает точка зрения сторонников глобального потепления за счет антропогенных выбросов. Однако она далеко не бесспорна. Выбрасываемый углекислый газ, конечно, способствует потеплению, но климатические изменения в масштабах десятилетий определяются большим количеством факторов».

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Парижское климатическое соглашение противоречит Конституции РФ?

«Даже планеты играют для нас роль, скажем, процент солнечного излучения меняется за счет воздействия Юпитера и Венеры, — пояснил Роберт Нигматулин. — С периодом в 12 лет Земля, то чуть дальше от Солнца, то чуть ближе — это тоже кое-что! Выяснение потепления связано с ничтожными величинами. Мы говорим о градусе за 100 лет. Тот, кто знает, что такое термодинамические расчеты, понимает, что это ничтожно. Но это ничтожное изменение нервирует нас, так как влияет на биологические системы. Если температура вашего тела 36,7 — все нормально, а 37,7 — на градус — вы уже больной человек. Поэтому это волнует. Это воздействие на вирусы, на бактериальную сферу вызывает массу угроз».

По его словам, за последние 20−30 лет резко сократилось количество метеостанций, измеряющих температуру. Это тормозит правильный взгляд на проблему климата. Не учитывается и роль океана, а ведь это — 72% поверхности Земли, — пояснил эксперт.

«Над океаном вообще перестали мерить температуру воздуха. Меряют температуру воды, а по ней считают температуру воздуха. Тот, кто знаком с теплообменными расчетами, знает, насколько это все капризные величины», — отметил академик.

Он рассказал, что Институт океанологии РАН ежегодно проводит экспедиции между Гренландией и Шотландией. Это то место, где кончается Гольфстрим. Выяснилось, что за последний год произошло резкое похолодание Гольфстрима. Это несколько десятых градуса, но для климата имеет колоссальное значение. С чем это связано? Возможно, с резкими ветрами с севера, однако это явление должно изучаться, и, конечно, на европейскую часть оно повлияет существенно, уверен Нигматулин.

Он убежден, что заблуждение считать, что строительством солнечных и ветровых станций, то есть возобновляемых источников энергии, мы сможем снизить СО2.

«Заведомо могу сказать, что выбросы СО2 в связи с использованием солнечной батареи выше, чем, если вы будете пользоваться традиционными источниками, — заверил он. — Просто они экономически стимулируются, например, в Германии. То есть, с тех, кто использует обычную энергию, берут налог, и вкладывают его в новую энергетику. Производство батареи обходится в 100 рублей, а продают ее за 70».

По словам академика, будущее, скорее всего, за «новой энергетикой». Об этом говорит и Нобелевский лауреат, знаменитый физик Жорес Алферов, полагающий, что уже через 30 лет солнечная энергетика будет более экономична, чем углеводородная.

«Но не нужно поднимать крик по поводу климатических изменений, тем более принимать существенные экономические меры. Это неразумно, особенно для нашей страны, которая должна заниматься развитием производительных сил, а значит, производством энергии и выбросом СО2», — подчеркнул Нигматулин.

Напомним, чтозакрытое заседание на тему «Риски реализации Парижского климатического соглашения для экономики и национальной безопасности России» прошло 19 июля. В представленном Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ)докладе — шокирующие цифры. Ввод в России углеродного сбора потребует ежегодных выплат в размере 42 млрд долл., что равно 4% ВВП за 2015 год и 24% доходов федерального бюджета на 2016 г.

Эксперты круглого стола, прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM 22 июля, опасаются, что в результате принятия соглашения российская экономика понесет существенные убытки, снизится уровень жизни населения, а также возможна скрытая распродажа российского экологического потенциала. Но самое главное, есть ли вообще глобальное потепление? Очень большой вопрос!