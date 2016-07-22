Ханты-Мансийск, 22 июля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Сотрудники ОМОН задержали двух кандидатов в думу Югры от КПРФ Сергея Чичканова и Андрея Колошина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

rusvesna.su Арест

В Ханты-Мансийском окружном отделении КПРФ задержание товарищей назвали политическими репрессиями, инструментом борьбы на выборах депутатов думы ХМАО.

«Сотрудники УВД Сургута пояснили, что нашим товарищам инкриминируют состав преступления предусмотренный ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Сейчас с ними работает следователь. Адвоката к ним не пускают. Ждём, когда им выберут меру пресечения. Если это будет арест, значит нет свободы выборов в Сургуте. Ребята ранее не судимы. Молоды, с активной жизненной позицией, образованные, умные», — говорят коммунисты.

Коммунисты считают, что их товарищам силовики припомнили пикеты, на которых Сергей и Андрей требовали от правоохранительных органов соблюдения законодательства РФ, в особенности от начальника УМВД по Сургуту Александра Ерохина.

«При проведении последнего опроса жителей Сургута было установлено, что Сергей Чичканов и Андрей Калошин являются лидерами по своим округам, значительно опережая представителей «Единой России». То есть из 2 500 респондентов 41% был готов проголосовать за наших ребят. Какие бы комментарии нам не давали различные сотрудники органов внутренних дел один факт, которым сопровождался захват наших кандидатов, объяснению не поддаётся. Якобы в 2015 году они то ли поделились, то ли лайкнули ролик, признанный экстремистким. Тогда зачем сотрудники ОМОНа изъяли у наших товарищей документы по выдвижению? Сергей Чичканов и Андрей Калошин выдвинуты кандидатами по одномандатным округам №11 и №12 на выборах в Думу автономного округа. До сих пор Ханты-Мансийское окружное отделение партии нигде не опубликовало список выдвинутых кандидатов. Нет информации о кандидатах и на сайте избиркома, так как список ещё не заверен. Однако силовиков интересовал именно статус кандидатов по одномандатным округам в отношении Чичканова и Калошина. Нет никаких сомнений, что истинной причиной захвата кандидатов не является какой либо криминал с их стороны».

Окружной комитет обратился к лидеру партии Геннадию Зюганову с просьбой обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с требованием остановить политические репрессии в Ханты-Мансийском автономном округе и привлечь к ответственности виновных в вовлечении сотрудников силовых ведомств в предвыборную борьбу.

В СКР по Сургуту сообщают, что дело ч.1 ст.282 УК РФ («Действия направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению группе лиц по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сети «Интернет») возбуждено лишь в отношении 28-летнего молодого человека.

«По версии следствия, 23 ноября 2015 года подозреваемый разместил в одной из групп социальной сети видеофайл, содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды по признакам социальной принадлежности. Умышленные действия подозреваемого носили открытый характер и были совершены им публично. Видеофайл просматривал и комментировал неограниченный круг участников сетевого сообщества, а также иные пользователи социальной сети. Своими действиями подозреваемый нарушил принципы Конституции Российской Федерации, согласно которым пропаганда и агитация, возбуждающие социальную ненависть и вражду являются недопустимыми», — сообщает пресс-служба окружного СКР.

Кандидат в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11 (также выдвинут в составе списка кандидатов по единому избирательному округу — №1 в Сургутской региональной группе №11). Калошин Андрей Викторович, 1984 года рождения. Закончил военно-технический университет при федеральном агентстве социального строительства в 2006 году. Инженер по специальности «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование». Трудится директором в ООО «МАКАР». Проходил военную службу. Звание старший лейтенант. Женат. Отец двух несовершеннолетних сыновей.

Кандидат в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 (также выдвинут в составе списка кандидатов по единому избирательному округу — №1 в Сургутской региональной группе №12) Сергей Чичканов, 1987 года рождения. Закончил Сугутский государственный университет. Инженер. Холост.