Владимир, 22 июля, 2016, 15:55 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Владимирской области начало доследственную проверку по факту смерти 18-летней девушки, которую для установления диагноза перевезли из Суздаля во Владимир, а затем возили еще по нескольким больницам областного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства. Девушка скончалась ночью 19 июля в городской больнице №5.

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По предварительным данным, погибшая жила в соседнем регионе. У нее не было амбулаторной карты, за помощью она также не обращалась ранее. Однако не исключается, что у девушки была патология, которая требовала постоянного лечения.

«Департаментом здравоохранения администрации области по данному факту проводится комплексная ведомственная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас во Владимире работает специальная комиссия еще по одному возможному случаю врачебной ошибки. Месяц назад в одной из городских больниц женщина впала в кому после тяжелых родов. По предварительным данным, это могло произойти из-за того, что она перенесла заболевание в детстве. Однако муж женщины заявляет о том, что могли ошибиться и врачи.