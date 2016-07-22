Домодедово, Московская область, 22 июля, 2016, 16:08 — ИА Регнум. В квартиру к жительнице подмосковного Домодедово попал весьма опасный гость. Вечером в собственном туалете Ольга Кашинская обнаружила ядовитого скорпиона. Лишь по счастливой случайности с «находкой» сначала встретилась сама хозяйка квартиры, а не ее трехгодовалая дочь, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

jpgthailand Скорпион

«Перед сном я пошла в туалет и увидела там почти слившегося с плиткой желто-коричневого трехсантиметрового скорпиона. Я сдержала крик, боясь разбудить дочку», — пояснила Ольга, отметив, что вместе с ее мамой они смогли поместить членистоногого гостя в банку.

На следующий день, обратившись в МЧС, управляющую компанию, Роспотребнадзор и ветеринарную службу и попросив забрать ядовитого скорпиона, женщина столкнулась лишь со смехом в свой адрес.

«Моя просьба вызывала у всех смех, хотя мне было не до веселья. Никто не смог помочь, говорят — не их полномочия. Предлагали убить, а мне жалко, он не виноват, что ядовитый», — сообщила Кашинская.

В микрорайоне, где проживает Ольга, скорпионов также никто не разводит. Принять «пришельца» согласились лишь в Московском зоопарке, пообещав ему место в террариуме.

«В зоопарке мне сказали, что кормить найденыша не надо, они могут обходиться без пищи и воды по две недели. Сейчас он чувствует себя хорошо и бегает по банке», — заключила жительница Домодедово.