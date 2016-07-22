Ереван, 22 июля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян представил свое видение событий, происходящих в Армении и Карабахе в последнее время, заявив, что после апрельской четырёхдневной войны армянский народ стоит перед вызовом — обеспечить безопасность народа Арцаха и благополучное урегулирование карабахского конфликта. По мнению первого президента, эти вызовы своей важностью затмевают все остальные вопросы, волнующие армянский народ.

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В статье на сайте ilur. am Левон Тер-Петросян отмечает:

«Любое государство, нация или общество, при всех внутренних противоречиях и несогласиях, когда появляется внешняя угроза родине, как правило, все временно оставляют в стороне, и совместными усилиями противостоят этой угрозе.

После апрельской четырёхдневной войны в Карабахе армянский народ стоит перед таким вызовом — обеспечить безопасность народа Арцаха, и перед такой приоритетной задачей, как благополучное урегулирование карабахского конфликта. Эти вызовы своей важностью затмевают все остальные вопросы, волнующие армянский народ.

Соответственно, в данный момент любые шаги властей, партий, общественных организаций, аналитиков, журналистов необходимо расценивать исключительно с точки зрения пользы или вреда для решения этой важнейшей проблемы.

К сожалению, некоторые, по-видимому, не осознают важность критерия оценки собственных слов и действий и, что более опасно, у нас не действует отмеченное выше «золотое правило», присущее зрелым государствам, нациям и обществам, заключающееся в абстрагировании от внутренних проблем для противодействия внешним вызовам и объединения. Это может привести к национальной катастрофе.

Чтобы не быть обвиненным в выражении абстрактных мыслей и беспредметности, укажу 3 события, произошедшие в Армении и Карабахе в последнее время.

1. Провокационная операция под названием «Самвел Бабаян», проведенная некоторыми безответственными политтехнологами, что вызвало неуместные волнения в Карабахе в течение нескольких дней.

2. Воинственная конференция, созванная и проведенная в Шуши двумя десятками аналитиков, политическими деятелями и бывшими высокопоставленными дипломатами. Её польза не ставилась бы под сомнение, если бы после заседания эти сверхпатриоты надели бы камуфляж и дислоцировались на подступах к Талишу.

3. Наконец — нападение вооруженной группы на полк ППС и сверхнапряженная ситуация, создавшаяся после этого в Ереване.

Не хочу давать по поводу этих событий более пространных оценок и навязывать свою точку зрения обществу. Пусть, учитывая указанную выше сверхзадачу каждый судит сам, учитывая:

а. Насколько эти события могут обеспечить безопасность народа Арцаха и благополучное урегулирование карабахского конфликта,

б. Насколько эти события усиливают или ослабляют позиции армянской дипломатии в переговорах, посвященных указанной проблеме.

Чтобы не создалось впечатление, будто я избегаю ответа на конкретный вопрос, скажу:

— Сегодня бессмысленно обсуждать причины, которые привели к такому крайнему шагу, как вооруженное нападение на государственное учреждение

— Анализ и выводы должны быть сделаны после разрешения этой сверхопасной ситуации. В данный момент это вызывает лишь раздражение и усугубляет ситуацию.

— Естественно, надо всячески избегать нового кровопролития и решить вопрос переговорами, насколько бы они не были сложными и не требовали разумных сроков.

— Бессмысленно читать морально-поучительные проповеди и учить патриотизму Жирайра Сефиляна и его сторонников. Их патриотизм не нуждается доказательстве. Они доказали его на поле боя, самоотверженно и добровольно приняв участие в арцахской войне.

— Каким бы вспыльчивым и радикальным бы не казался Жирайр Сефилян, я при общении с ним убедился, что в кризисные моменты он способен к хладнокровной оценке и принятию разумных решений. Хочу выразить надежду, что эта его способность не изменит ему и на этот раз, и судьба Карабаха и Армении будет для него превыше всего».