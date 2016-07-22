Вепсы Ленобласти угощали на своем празднике освященным сыром
Бокситогорск, Ленинградская область, 22 июля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Коренной народ Ленинградской области — вепсы — отметили свой традиционный летний праздник «Сырный день». Народные гулянья, в которых могли участвовать все желающие, состоялись накануне в деревне Сидорово Бокситогорского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Сырный день» вепсы праздновали еще до принятия христианства на Руси. Когда же языческие традиции сплелись с православными, Сырный день вепсского края совпал с праздником иконы Казанской Божьей Матери. Согласно преданию, лик Богородицы избавил жителей южно-вепсских деревень от падежа скота.
В наши дни праздник с богослужением, народными песнями и танцами возродился в деревне Сидорово благодаря стараниям председателя Сидоровской волости, вепса по национальности, Анатолия Петрова. Так и повелось, что ежегодно 21 июля вепсы перед иконой освящают молочные продукты и сыры и благодарят Богоматерь за достаток в доме.
Сегодня «Сырный день» стал одной из традиций всего 47-го региона, что говорит о бережном отношении к культурному наследию со стороны местных жителей и областного правительства.
«Этот праздник связан с сохранением самобытной вепсской культуры и вепсского языка, в нем прослеживается особая историческая связь с объединяющими наш регион духовными и гуманистическими ценностями, — считает вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов. — Это колоритное и радостное событие с программой, которая далеко не исчерпывается тематикой сыра, охотно посещают целыми семьями».
Праздник в этом году, как полагается, начался с молебна в деревенской часовне Казанской Божьей Матери, после чего участники крестным ходом проследовали к озеру для совершения «чина купания» иконы в Сорвозере — живописном водоёме вепсского края. После освящения Сорвозера все желающие смогли испить или набрать с собой святой воды.
«В этом году мы продемонстрировали вепсские обряды весенне-летнего периода: участники в традиционных костюмах показали, как выглядел выгон скота на пастбище, процесс сенокоса, — рассказывает Галина Фадеева, организатор и директор Бокситогорского межпоселенческого культурно-методического центра. — Благо, солнечная погода дала возможность представить всю программу без изменений, даже позволила гостям искупаться в освященном озере».
В продолжение праздника участников обряда ждали творческие фольклорные коллективы: фолк-группа Talomerkit, народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Беседа», вепсские фольклорные ансамбли Vepsanpaio и Varasta, местный вокальный ансамбль «Радуга». Артисты исполняли песни на русском и вепсском языках и устраивали веселые танцы и хороводы.
Все желающие смогли поучаствовать в играх и состязаниях, конкурсах, посвященных истории и обычаям вепсского народа. Гости посетили красочную выставку мастеров декоративно-прикладного творчества, полюбовались ремесленными изделиями и напоследок угостились освященным сыром.
Праздник проводится при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти в рамках подпрограммы «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов» государственной программы «Устойчивое развитие в Ленинградской области».
Вепсы — коренной малочисленный народ Российской Федерации. Общая численность вепсов в России, по переписи 2010 года, — 5 936 человек, основные места расселения — Республика Карелия, Вологодская и Ленинградская области. На территории Ленобласти вепсы живут в Подпорожском, Бокситогорском, Лодейнопольском и Тихвинском районах.