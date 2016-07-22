Бокситогорск, Ленинградская область, 22 июля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Коренной народ Ленинградской области — вепсы — отметили свой традиционный летний праздник «Сырный день». Народные гулянья, в которых могли участвовать все желающие, состоялись накануне в деревне Сидорово Бокситогорского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Бокситогорского района Ленобласти Вепсский праздник «Сырный день»

«Сырный день» вепсы праздновали еще до принятия христианства на Руси. Когда же языческие традиции сплелись с православными, Сырный день вепсского края совпал с праздником иконы Казанской Божьей Матери. Согласно преданию, лик Богородицы избавил жителей южно-вепсских деревень от падежа скота.

В наши дни праздник с богослужением, народными песнями и танцами возродился в деревне Сидорово благодаря стараниям председателя Сидоровской волости, вепса по национальности, Анатолия Петрова. Так и повелось, что ежегодно 21 июля вепсы перед иконой освящают молочные продукты и сыры и благодарят Богоматерь за достаток в доме.

Сегодня «Сырный день» стал одной из традиций всего 47-го региона, что говорит о бережном отношении к культурному наследию со стороны местных жителей и областного правительства.

«Этот праздник связан с сохранением самобытной вепсской культуры и вепсского языка, в нем прослеживается особая историческая связь с объединяющими наш регион духовными и гуманистическими ценностями, — считает вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов. — Это колоритное и радостное событие с программой, которая далеко не исчерпывается тематикой сыра, охотно посещают целыми семьями».

Праздник в этом году, как полагается, начался с молебна в деревенской часовне Казанской Божьей Матери, после чего участники крестным ходом проследовали к озеру для совершения «чина купания» иконы в Сорвозере — живописном водоёме вепсского края. После освящения Сорвозера все желающие смогли испить или набрать с собой святой воды.

«В этом году мы продемонстрировали вепсские обряды весенне-летнего периода: участники в традиционных костюмах показали, как выглядел выгон скота на пастбище, процесс сенокоса, — рассказывает Галина Фадеева, организатор и директор Бокситогорского межпоселенческого культурно-методического центра. — Благо, солнечная погода дала возможность представить всю программу без изменений, даже позволила гостям искупаться в освященном озере».

В продолжение праздника участников обряда ждали творческие фольклорные коллективы: фолк-группа Talomerkit, народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Беседа», вепсские фольклорные ансамбли Vepsanpaio и Varasta, местный вокальный ансамбль «Радуга». Артисты исполняли песни на русском и вепсском языках и устраивали веселые танцы и хороводы.

Все желающие смогли поучаствовать в играх и состязаниях, конкурсах, посвященных истории и обычаям вепсского народа. Гости посетили красочную выставку мастеров декоративно-прикладного творчества, полюбовались ремесленными изделиями и напоследок угостились освященным сыром.

Праздник проводится при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти в рамках подпрограммы «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов» государственной программы «Устойчивое развитие в Ленинградской области».

Вепсы — коренной малочисленный народ Российской Федерации. Общая численность вепсов в России, по переписи 2010 года, — 5 936 человек, основные места расселения — Республика Карелия, Вологодская и Ленинградская области. На территории Ленобласти вепсы живут в Подпорожском, Бокситогорском, Лодейнопольском и Тихвинском районах.