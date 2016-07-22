Ереван, 22 июля, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян призвал вооруженных людей, захвативших территорию полка патрульно-постовой службы полиции, «проявить сдержанность и своими провокационными действиями не ставить под угрозу жизнь других». Об этом он заявил перед началом совещания с участием руководителей службы национальной безопасности, полиции, генеральной прокуратуры и следственных органов 22 июля.

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В пресс-службе главы государства ИА REGNUM сообщили, что президенту были представлены подробности вооруженного нападения на территории полка ППС полиции 17 июля 2016 года, последующие события, а также результаты проводимых мероприятий.

Саргсяну также доложили, что с целью освобождения заложников на территории полка ППС, сдачи оружия и членов вооруженной группы властям, периодически ведутся активные переговоры, предпринимаются продиктованные ситуацией иные необходимые действия.

Серж Саргсян, который на протяжении 5 дней хранил молчание, подчеркнул, что для мирного выхода из сложившейся ситуации должны быть предприняты все возможные меры, отметил важность всестороннего и беспристрастного следствия по всем предполагаемым правонарушениям, а также обеспечения неизбежности наказания всех виновных. По результатам совещания руководителям правоохранительных органов были даны необходимые поручения.

«До того, как начать наше очередное совещание, еще раз зафиксируем, что наша страна в настоящее время переживает трудные и ответственные дни. Причины, конечно, на данный момент, я не стану затрагивать. Сейчас не время. Скажу только, что все мы должны извлечь уроки от этого.

Еще раз выражаю соболезнования семье и родным погибшего полковника Артура Ванояна. Все мы в долгу перед ним. Мы должны сделать все, чтобы эта сложная ситуация была урегулирована, и подобная трагедия больше не повторилась.

У истоков этой ситуации находится самая опасная в нашей действительности идея — решать вопросы насилием и применением силы. Дальнейшее развитие этой идеи чревато очень опасными последствиями для нашей страны и государственности.

В Армении вопросы не будут решаться силой, нападениям и взятием в заложники. И этого мы никогда не позволим. Разрешение этой ситуации должно стать важнейшим экзаменом Армении и нашего общества, государства на зрелость.

Призываю вооруженных людей, захвативших территорию полка Патрульно-постовой службы Полиции, проявить сдержанность и своими провокационными действиями не ставить под угрозу жизнь других.

Заложники должны быть освобождены.

Вооруженная группа должна сложить оружие.

Дальнейшее разрешение должно произойти при строгом соблюдении Конституции и законов Армении.

Все попытки личной мести будут пресечены силой закона.

Да, в Армении есть много недовольных людей. Но пусть никто ошибочно не думает, что может воспользоваться каким-либо поводом или причиной для того, чтобы разрушить основы нашей государственности.

Призываю всех представителей нашего общества реализовывать свои политические и гражданские права исключительно мирным путем и в рамках закона. Призываю также не поддаваться на предложения и идеи людей, подстрекающих к экстремистским действиям и провокациям. Это чревато серьезной опасностью новых человеческих потерь. Призываю каждого осознавать реальные угрозы, исходящие из этих провокаций и экстремистских шагов.

Поручаю вам, руководителям правоохранительных органов, продолжать свою деятельность с серьезнейшей сдержанностью, в рамках закона. Мы продолжаем предпринимать все возможные меры для окончательного мирного разрешения ситуации.

Вновь призываю членов вооруженной группы часом ранее сложить оружие.

Мы действуем и будем действовать, проявляя терпение. Жизнь и здоровье каждого гражданина нашей страны дороги для нас. Мы не пошли классическим для подобных ситуаций путем. Тем самым дали вооруженной группе возможность совершить шаг назад. Надеюсь, что они опомнятся. Но у нас нет права позволять, чтобы все наше общество стало заложником этой напряженности.

Думаю, что эта ситуация длится уже намного дольше, чем мы можем себе позволить. Не очень много времени прошло с апреля, чтобы наше общество позволило себе забыть о происшедшем.

Еще раз призываю всех нас к бдительности и сдержанности во имя будущего Армении, во имя будущего нашего народа», — заявил президент Серж Саргсян.

Ранее по поводу захвата заложников на территории полка полиции в Ереване уже высказались глава правительства Армении Овик Абрамян и пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

«Правящая Республиканская партия Армении выступает исключительно за мирное разрешение ситуации с захватом вооруженной группировкой территории полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване и находящихся там заложников», — заявил журналистам после заседания РПА вечером, 21 июля, Шармазанов.

В подобном ключе высказался Абрамян, который на заседании правительства 21 июля отметил, что власти Армении сделают все, чтобы мирным путём урегулировать ситуацию в связи с захватом полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване.

Территория полицейского полка в Ереване была захвачена сторонниками радикального оппозиционера Жирайра Сефиляна рано утром 17 июля. При захвате был убит замкомандира полка, четыре полицейских получили огнестрельные ранения, были взяты в заложники около 10 человек. В последствии несколько человек были отпущены, но в руках у захватчиков остаются заместители глав полиции Армении и Еревана, которые прибыли на территорию полка спустя несколько часов после нападения для ведения переговоры, но также были захвачены.

Члены вооруженной группы требуют освобождения своего соратника и отставки президента страны. Сторонники оппозиционеров, а также гражданские активисты проводят в городе митинги и шествия с требованием снять осаду территории полка и выполнить требования захватчиков.