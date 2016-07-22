Улан-Удэ, 22 июля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Бурятии из-за почвенной засухи объявлен режим чрезвычайной ситуации в 14 районах — Джидинском, Селенгинском, Курумканском, Бичурском, Заиграевском, Кижингинском, Хоринском, Иволгинском, Мухоршибирском, Тарбагатайском, Баргузинском, Кяхтинском, Еравнинском и Кабанском. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Засуха в Бурятии

«Отсутствие эффективных осадков, высокие дневные температуры воздуха, почвы, низкая относительная влажность воздуха, суховеи способствовали интенсивному испарению влаги из почвы в особо важный период вегетации зерновых культур. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы в июне, второй декаде июля достигли критических значений (менее 10 мм), в метровом слое почвы — менее 50 мм», — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что состояние растений на сельскохозяйственных посевах ухудшается, засыхают листья и растения полностью, преждевременно засыхают травы, выгорают пастбища и так далее.

В настоящее время идет сбор документов для введения режима чрезвычайной ситуации на региональном уровне. Как объяснили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, после выхода распоряжения о введении ЧС на республиканском уровне в 30-дневный срок будет подготовлен пакет документов по материальному ущербу, причиненному стихийным бедствием сельскому хозяйству Бурятии, для представления в Минсельхоз РФ.

Площадь гибели сельскохозяйственных культур и предварительный ущерб, причиненный сельхозорганизациям республики, подсчитывается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Минсельхозпроде Бурятии заверили, что готовы к возможному введению режима ЧС: алгоритм действий для районов республики в случае аномальной жары разработан еще с прошлого года.

В 2015 году из-за засухи в регионе почти 200 сельхозтоваропроизводителей были признаны полностью потерявшими урожай. В целом по республике сумма ущерба превысила 530 млн рублей.