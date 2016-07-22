Москва, 22 июля, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Российский военный контингент в Сирии может быть увеличен, если возникнет такая необходимость. В Сирии создана временная инфраструктура, и количество военных можно нарастить в оперативном порядке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 22 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты попросили Пескова ответить на вопрос, рассматривает ли российское руководство возможность увеличения числа военнослужащих на территории Сирии. Песков ответил, что вопрос этот нужно адресовать скорее военным, что же касается президента России Владимира Путина, то он оглашал потенциальную возможность расширения присутствия военного контингента.

«Когда принималось решение о сокращении нашего контингента авиационного в Сирии, вы помните заявления и наших военных, и президента, которые говорили, что инфраструктура временная там остается, и поэтому при необходимости контингент может быть увеличен очень оперативно», — сказал он.

Напомним, в сентябре 2015 года Совет Федерации после обращения сирийского руководства к Москве утвердил использование ВКС РФ в Сирии для противостояния террористам «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России). 14 марта президент России приказал министру обороны генералу армии Сергею Шойгу с 15 марта начать вывод основных сил ВКС РФ из Сирии.