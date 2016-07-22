Ярославль, 22 июля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. 23 июля в Ярославле пройдет семейный фестиваль технических видов спорта «ТехноПоле». Площадкой мероприятия станет аэродром «Карачиха», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по туризму Ярославской области.

Место действия выбрано не случайно — в программе фестиваля запланированы состязания в парашютном спорте и мотокроссе в рамках 6-го этапа Открытого чемпионата и первенства ДОСААФ России по мотоциклетному спорту, чемпионат России по RC дрифту.

Гостей праздника ждут показательные выступления мастеров авиамодельного спорта, внедорожный триал от внедорожного клуба «Медвежуть», автомобильный тест-драйв и выступление клуба парапланеристов «ЯрПИЛОТ».

Также в рамках фестиваля пройдет конкурс черлидинга, мастер-классы по фехтованию и стрельбе из лука от ролевого клуба «Ородруин», армейский рукопашный бой и выступления профессиональных кинологов со своими питомцами.

Детей и родителей ждет анимационная программа — выездной зоопарк, робототехника, силомеры, картонный городок, воздушные змеи, бумажные самолетики, торговая ярмарка и многое другое.