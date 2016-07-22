Челябинск, 22 июля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В Челябинской области суд удовлетворил исковые требования пожилой гражданки о возмещении компенсации и морального вреда полученного в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM.

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Инцидент произошёл в ноябре 2014 года в Ленинском районе Челябинска. Тогда водитель мусоровоза произвел наезд на местную жительницу 1933 года рождения, причинив тяжкие телесные повреждения в виде тупой травмы таза. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а впоследствии прекращено по амнистии.

За прошедшее время пострадавшая перенесла две операции и получила бессрочно первую группу инвалидности. На данный момент она нуждается в постоянном постороннем уходе, так как не может передвигаться и вести прежний образ жизни, а также она постоянно испытывает болевые ощущения.

За защитой своих прав пенсионерка обратилась в прокуратуру. В результате надзорное ведомство отправило в Ленинский районный суд Челябинска исковое заявление к предприятию, сотрудником которого являлся водитель мусоровоза с требованием компенсации морального вреда. В итоге суд удовлетворил иск в полном объёме.