Москва, 23 июля, 2016, 00:39 — ИА Регнум. На мировых ценах на нефть и на бизнесе российских нефтеперерабатывающих заводом может негативным образом сказаться переизбыток бензина на азиатском рынке. С такой таким прогнозом выступил старший консультант российской консалтинговой компанииVygon Consulting Александр Былкин, комментируя последние данные статистики о рекордных поставках бензина из Китая в июне текущего года. Пишет сегодня, 22 июля, Агентство нефтегазовой информации.

Neftehim Нефтеперерабатывающий завод

Профицит в АТР негативно скажется на мировых ценах на автобензин, считает эксперт. Сократится одновременная покупка нефти и продажа бензина на рынках Северо-Западной Европы. Этот рынок является основным экспортным направлением для нефтеперерабатывающих заводов в России.

Напомним, что в конце мая коммерческие запасы бензина в КНР достигли рекордных 7,83 млн тонн. А в июне текущего года Китай продал в другие страны в два раза больше топлива, чем в 2015 году — 1,1 млн тонн бензина. В настоящее время переизбыток этого энергоносителя существует на всем азиатском рынке, отмечает эксперт.

Поэтому в 2016 и 2017 годах переизбыток «черного золота» на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона грозит и российскому. По мнению Балкина, он составил от шести до девяти миллионов тонн топлива. Это связано с тем, что повышение роста производства бензина, которое происходит благодаря усовершенствованию НПЗ, накладывается на сокращение спроса на внутреннем рынке страны. В результате, подытожил аналитик, переизбыток бензина в АТР не лучшем образом отразится на марже российских нефтеперерабатывающих заводов.

В мае 2016 года аналитики Vygon Consulting в обзоре «Нефтяная отрасль России: итоги 2015 г. и перспективы на 2016−2017 гг.» уже прогнозировали, что к 2017 году на российском рынке светлых нефтепродуктов произойдет дисбаланс. Потребление топлива будет ниже, а производство, напротив, увеличится за счет модернизации НПЗ на 3,5% до 179 млн тонн (по сравнению с 2015 годом).

В итоге дополнительные объемы бензина будут поставляться за рубеж. Экспорт вырастет в два раза до 9,1 млн тонн. Дело в том, что еще в прошлом году потреблять бензин в РФ стали на 1,3% меньше (35,4 млн тонн). И пока, как считаю эксперты, в 2016 и 2017 годах эта тенденция продолжится. Это связано с ухудшением экономической ситуации в стране: люди покупают меньше автомобилей, меньше ездят из-за падения доходов, заявили в Vygon Consulting.

Производство бензина, наоборот, в течение двух последних лет выросло на 6,3% и составило 41,7 млн тонн. Внутреннее потребление упадет на 7,3% до 32,8 млн т, прогнозируют аналитики. Однако не цену топлива на внутреннем рынке это не повлияет сильно.

В то же время злишки нужно будет куда-то девать. Например, Европа в основном потребляет дизель, поэтому европейский рынок — отпадает. Управляющий директор Vygon Consulting Григорий Выгон считает, что таким направлением могут быть США.

Справка ИА REGNUM :

Территории России имеется 36 нефтеперерабатывающих заводов, среди которых 32 крупных с общей мощностью по переработке нефти 261,6 млн тонн. Есть также 80 мини-НПЗ с общей мощностью переработки 11,3 млн тонн. Однако, как ранее отмечала Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков, они загружены далеко не полностью — в среднем менее чем на 80%.

Во время СССР новые заводы строили в основном в других республиках, и после распада страны НПЗ оказались не на территории России. Средний возраст российских предприятий составляет примерно 60 лет. Расположены они в шести федеральных округах.