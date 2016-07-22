Астрахань, 22 июля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Астрахани два пешехода стали жертвами наезда маршрутки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД 22 июля, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около шести часов вечера.

30.мвд.рф Авария с участием маршрутки в Астрахани

Виновником аварии стал водитель маршрутного такси № 7. На улице Космонавтов 57-летний мужчина сбил 23-летнюю астраханку, которая в этот момент переходила дорогу вместе с трехлетней дочерью. Проезжую часть пешеходы пересекали по нерегулируемому переходу.

В результате мать с ребенком получили множественные ушибы и ссадины. Помощь на месте им оказала бригада Центра медицины катастроф.

В салоне микроавтобуса находилось четыре пассажира. Пострадал ли кто-то из них, не уточняется.

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Как выяснилось, маршрутка была незаконно переоборудована. Без разрешения ГИБДД на ней было установлено газовое оборудование. Сотрудники дорожной полиции выявили еще одну причину, возможно способствующую ДТП — отсутствие горизонтальной дорожной разметки в месте происшествия. По факту аварии полицейские проводят административное расследование.

Добавим, что еще два человека пострадали в очередном ДТП сегодня на трассе «Астрахань — Махачкала». Утром в Икрянинском районе 58-летняя автоледи за рулём «Жигулей» седьмой модели при повороте не уступила дорогу автомобилю «Daewoo Gentra» и врезалась в него. В результате 79-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована. У предполагаемой виновницы аварии травма ноги.