Лондон, 22 июля, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Хозяин Елисейского дворца, поносимый собственной прессой за мягкотелость, проявляемую в борьбе против терроризма, даму из высшего британского общества встретил жестко, без должного пиетета.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

«Франсуа Олланд заявил в ходе переговоров Терезе Мэй, что неопределенность ситуации, созданная результатами референдума, прошедшего 23 июня, является самой большой опасностью для существования Евросоюза. Поэтому будет лучше, считает французский лидер, если Великобритания покинет ЕС чем скорей, тем лучше».

У господина Олланда были основания полагать, что Лондон решит подзадержаться с исполнением решения плебисцита — Мэй на днях уже высказалась в духе «до конца 2016 года никаких шагов к выходу из ЕС Британия не сделает».

По информации издания, «Мэй в ответ Олланду заявила, что французские граждане по-прежнему будут считаться дорогими гостями в Британии. Брекзит не означает отхода от прочной и глубокой дружбы, существовавшей и существующей между нашими странами».

«Брекзит для нас — это в первую очередь и главным образом ограничение иммиграции, — цитирует газета премьер-министра Соединенного Королевства. — Но мы бы при этом хотели сохранить экономические и политические отношения с ЕС».

«Ответ французского лидера был сжатым и конкретным: для сохранения отношений с ЕС Великобритания должна соблюдать четыре свободы передвижения через границы: людей, товаров, услуг и финансов. Ограничение одного из этих принципов неприемлемо», — пишет Independent.

При этом газета обращает внимание на то, что «канцлер Меркель в ходе встречи с премьером Мэй в среду, 20 июля, также высказалась в духе «чем скорее Великобритания определится с выходом, тем лучше для всех». Но согласилась подождать в пределах разумного времени, пока Лондон подготовит свои предложения для переговоров. Олланд же этого времени не дал».