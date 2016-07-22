Домодедово, Московская область, 22 июля, 2016, 13:36 — ИА Регнум. В подмосковном Домодедово в эксплуатацию сданы три корпуса долгостроя ЖК «Южное Домодедово», застройщиком которых выступало АО «СУ-155». В скором времени более 500 жителей, вложивших свои деньги в строительство жилых домов, получат ключи от квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

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«20 июля 2016 года введены в эксплуатацию корпуса 34, 35 и 38, находящиеся в третьем квартале микрорайона Южный городского округа Домодедово. Таким образом, в ближайшее время более 500 граждан, вложивших свои денежные средства в строительство жилых домов, получат ключи от своих квартир», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

Отметим, что в области все еще остается 66 недостроенных объектов компании-застройщика. Однако в 2016 году банк «Российский капитал», организующий работу по завершению строительства объектов «СУ-155», планирует сдать 28 объектов с более чем 7 тысячами пострадавших граждан.

По данным пресс-службы банка, до конца года в разных регионах страны планируется завершить строительство 58 объектов. Последний дом для дольщиков «СУ-155» будет сдан в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Подмосковья предложили ряд поправок в федеральный закон, позволяющие без решения суда изымать у девелоперов проблемные долгострои. Предложения по изменению законодательства были направлены Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаилу Меню.