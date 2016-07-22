Ереван, 22 июля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. После разгона демонстрантов вечером 20 июля, ночных задержаний и полицейских побоев митинги в Ереване приобрели мирный характер.

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В отношении демонстрантов, закидывающих полицейских камнями и крушащими оцепленный квартал захваченной территории полицейского полка, полицейские предприняли репрессивные меры. В частности, подвергшиеся приводу в полицию активисты, а также между прочим решившие похулиганить граждане, после добротных побоев, отпускались на свободу. Кроме прочего, как свидетельствуют жители квартала, в ночь с 20 на 21 июля полицейские в штатском отлавливали и до полусмерти избивали во дворах погромщиков. В эту ночь церемонно обращались лишь с «идейными» протестантами. В результате 21 июля и ночь на 22-е прошли спокойно.

«Сефиляновцы» продолжают удерживать территорию полка и заложников. Власти 21 июля заявили о намерении разрешения ситуации исключительно мирным путем. К этому призывает ее США и Евросоюз. Даже квалифицировавшие захват полка, как террористический акт, представители правопорядка стали называть их просто захватчиками. По сути, эти шесть дней агрессивность правоохранительные органы проявляли лишь в ответ. Естественно, что при этом попираются различные права граждан, стреляющих в полицию, кидающих в нее камни и портящих городскую инфраструктуру. В общем, провоцирующих полицию на насилие.

На этом фоне власти 22 июля сделали в СМИ интересный вброс. «Власти в эти дни в качестве выхода из сложившейся ситуации обсуждают также возможность отставки кабинета министров, — пишет оппозиционная газета «Айкакан жаманак» со ссылкой на собственные источники. — Не исключено, что стороны придут к согласию и удовлетворятся отставкой правительства, руководителей некоторых силовых структур. А Серж Саргсян выступит с новым обещанием о реформах. Кстати, поскольку повстанцы и Сефилян также недовольны последними тенденциями вокруг карабахского урегулирования, то не исключается, что в этом контексте Саргсян просто даст обещание, что вопрос территориальных уступок обсуждаться не будет. Таким образом, он решит задачу показать в ходе переговоров посредникам, что внутри страны на него оказывается давление».

По сути, Серж Саргсян, предлагая это обществу, может переиграть ситуацию в свою пользу и отстранить клан премьер-министра Овика Абрамяна от власти. Полтора года назад Саргсян отправил в политическую «отставку» свата Абрамяна — основателя и лидера второй по значимости партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Хотя не исключено, что этот вброс является лишь попыткой зондажа настроений.