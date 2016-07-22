Ярославль, 22 июля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Археологи из Ярославской экспедиции открыли 26-й сезон на поселении Усть Шексна — предшественнице Рыбинска и уже нашли ценные предметы периода Золотой Орды и домонгольских времен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе экспедиции.

стеклянный браслет из Усть-Шексны

Как рассказали волонтеры, буквально сегодня, 22 июля 2016 года был найден стеклянный женский браслет. Браслет сохранился целиком, а не фрагментами, как это бывает обычно.

«Исследования идут на 2-х раскопах, один из них закончен, на севере, ближе к Рыбинской ГЭС, в зоне, которая подвергается интенсивной берегопереработке. А на втором южном раскопе работы находятся в завершающей стадии. Собран традиционный материал древнерусского и позднесредневекового времени.

Например, деревянная лодка с заклепками — это в позднесредневековых слоях. Нашли прекрасный образец вооружения средневекового воина — топор-чекан. Также изделия из цветного метала, в т.ч. иконка Богоматери — это изделие ювелиров 12−13 века. В центральной части поселения найдено несколько монет времен Золотой Орды», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM постоянный участник экспедиций, историк Леонид Иванов.

По сравнению с предыдущими годами на Северном раскопе материала оказалось меньше, потому, что археологи попали в межусадебное пространство, скорее всего, в огороды.

«Все, что ближе к ГЭС, то там идет интенсивное разрушение берега, там копать необходимо, иначе берег будет размыт. Можно сказать, мы идем наперегонки с ГЭС. По центру и на юге поселения сейчас мы работаем на домонгольском периоде, а на севере домонгольским периодом все заканчивается, т.к. там поселение погибло в пожаре татарских войск, шедших за князем Юрием Всеволодовичем на Сить. На других северных участках все заканчивается 14 веком, когда была эпидемия чумы», — рассказал Леонид Иванов.

Раскопами занимаются 30 студентов и 25 волонтеров, которые живут в палаточном лагере.