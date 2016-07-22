Москва, 22 июля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Россия делает всё, чтобы поколения не забывали о войне с нацизмом. Об этом 22 июля в ходе форума «Территория смыслов на Клязьме» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«После победы во Второй Мировой войне, казалось, Европа и США сделали правильные выводы. Прошёл Нюрнбергский трибунал, который вынес решения, не подлежащие сомнению. Был принят устав ООН, в котором написано, что всё, что сделали страны-победительницы, нерушимо. Сейчас прививка от фашизма проходит, и мы делаем всё, чтобы поколения не забывали о страшной войне и о том, кто спасал мир, а кто пытался подчинить его своей воле».

Он назвал фактом то, что «в цивилизованных странах поднимают головы неонацисты»: «Мы говорим об этом с европейскими партнёрами, указывая, в частности, на Латвию и Эстонию, где проходят марши «Ваффен СС» с участием членов правительства. То, что это не доставляет комфорта ЕС — это факт. Но они пытаются ублажать прибалтийские республики, объясняя, что, мол, «у них такое прошлое, они самоутверждаются». Но если это происходит за счёт попустительства неонацизму — это нас очень тревожит».

Лавров заявил о недобросовестной конкуренции в мире: «Мы никогда не будем послушными учениками демократов, которые демократизируют всё и вся по своим лекалам. Эти так называемые «демократические» страны бомбили Югославию, они же поддерживали переворот на Украине, да и многое другое на постсоветском пространстве связано с их устремлениями. Помимо нормальной конкуренции, которая всегда должна быть, есть конкуренция недобросовестная, которую мы наблюдаем в разных испостасях, включая допинговые скандалы. Но жизнь — борьба, и надо продолжать бороться, тем более, что мы отстаиваем свою правоту честно и не пытаемся жульничать».

Напомним, ранее ряд правозащитных организаций заявили о росте неонацистских настроений в ряде стран. В докладах правозащитников регулярно фигурируют как страны Прибалтики, так и Украина.