Ярославль, 22 июля, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Новый сбор в 24 рубля придется оплатить тем пассажирам ярославских пригородных электричек, кто не купил билет на своей станции. Об этом нововведении корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Северной железной дороги.

Основная цель, заявленная инициатором сбора — «Северной пригородной пассажирской компанией», в пресечении бесплатного проезда.

«Данный сбор будет применяться ко всем пассажирам, осуществившим посадку на станциях и остановочных пунктах, где открыты билетные кассы», — пояснила представитель СЖД Анастасия Чумаченко.

Сбор взимать не будут, если кассы нет или она закрыта, либо в случае несовпадения режима работы кассы со временем отправления поезда. Сбор уже действует.