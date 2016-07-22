Киев, 22 июля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook отреагировал на заявление члена фракции «Батькивщина» Надежды Савченко о том, что Украине придется извиняться перед жителями Донбасса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

По его словам, бывшая украинская военнослужащая Савченко, ранее осужденная в России и помилованная указом президента РФ Владимира Путина, является «внедренным в сознание украинцев троянским конем».

«Российские телеканалы и сайты из кожи вон лезли, чтобы не скрывать позорное и несправедливое судилище над Савченко, а, наоборот, раскручивали его как могли, — пишет Геращенко. — (…) Странно, не правда ли? Теперь похоже ясно — в сознание украинцев Путин внедрил «троянского коня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля член фракции «Батькивщина» Надежда Савченко в эфире «5 канал» заявила, что Украине придется просить прощения у жителей Донбасса, чтобы восстановить мир на юго-востоке страны.

«Да, нам придется прощать много чего, — сказала бывшая военнослужащая. — И так же нам придется просить прощения. Нужно научиться просить прощения и прощать, иначе мира не будет».

Читайте также: Савченко: Украине придется извиниться перед жителями Донбасса