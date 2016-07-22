Москва, 22 июля, 2016, 12:23 — ИА Регнум. В период нахождения Крыма в составе независимой Украины не было сделано ничего, чтобы улучшить уровень жизни населения полуострова. Об этом 22 июля в ходе форума «Территория смыслов на Клязьме» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Когда референдум прошёл, тогда было ясно, что крымское население было под прямой угрозой захвата. Мы не могли не отреагировать, когда нас попросили, чтобы Крым воссоединился с Россией. Крымский полуостров — вы знаете, как он там оказался. Пока он находился уже в независимой Украине, не было сделано ничего, чтобы улучшить положение крымчан», — сказал Лавров.

Он напомнил, что, когда Крым воссоединился с РФ, «одним из первых актов президента РФ стал указ о языках в Крыму — русском, украинском и крымскотатарском»: «Был принят указ о реабилитации крымских татар. Когда сейчас говорят о необходимости «прекратить оккупацию Крыма», это выглядит лицемерно, тем более, что Крым — открытая территория, и кто хочет убедиться, что вся пропаганда не стоит выеденного яйца — они приезжают».

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года. Это стало возможным благодаря прошедшему на территории полуострова референдуму.