Киев, 22 июля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Ремонт

telegraf.com.ua Хмельницкая АЭС

Количество работающих блоков на украинских АЭС сократилось до 9 из 15: 16 июля на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС была обнаружена протечка парогенератора. Блок поставлен на ремонт как минимум до 24 июля. «Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — заявили на предприятии.

Между тем народный депутат Андрей Артеменко (фракция «Радикальная партия») заявил, что ситуация на Хмельницкой АЭС более серьёзна, чем признаёт «Энергоатом»:

«Как мне стало известно из достоверных источников, правительство скрывает серьезность аварии, произошедшей 16 июля на первом блоке Хмельницкой АЭС, где произошли разгерметизация первого контура блока и попадание радиоактивного теплоносителя в парогенератор. Кроме этого, была еще и разгерметизация самого ядерного топлива, что является особо критической ситуацией», — заявил он. По словам депутата, авария стала предметом совещания в Кабмине, состоявшегося 20 июля. В «Энергоатоме» слова Артеменко опровергли.

24 июня на средний плановый ремонт был поставлен энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС. Планируется, что ремонт продлится до 14 августа. 29 июня завершился капитальный ремонт энергоблока №3 Запорожской АЭС. Продолжается ремонт блоков №№ 1,2,5 Запорожской АЭС, №3 Ровенской АЭС и №1 Южно-Украинской АЭС.

А срок ремонта 1 и 2 блоков ЗАЭС вообще продлён до сентября, о чём сообщил глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко журналистам во время брифинга в Киеве:

«Первый энергоблок должен был выйти из планового ремонта для продолжения сроков эксплуатации в мае, сейчас эта дата перенесена на сентябрь. По ремонту второго энергоблока где-то такие же данные».

Ситуацию с ремонтом энергоблоков украинских АЭС прокомментировал и глава НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в интервью УНИАН:

«В этом году произошла совершенно недопустимая ситуация с графиком ремонтов атомных блоков. Никогда такого не было, чтобы сразу такое количество блоков одновременно находились в ремонте. Это произошло из-за того, что «Энергоатом» вовремя не провел процедуру закупок, а потом еще попал в ситуацию, когда его счета арестовали. Поэтому все нормативные сроки ремонтов были просрочены. Сейчас ГП «Энергоатом» скорректировал вывод в плановые ремонты энергоблоков АЭС и выстроил их в линию. Так, энергоблок №4 Запорожской АЭС отключается на капитальный ремонт после включения со среднего ремонта энергоблока №5 (а не раньше), энергоблок №1 Хмельницкой АЭС выходит в средний ремонт после включения с ремонта энергоблока №3 Ривненской АЭС. Такой вывод в плановые ремонты энергоблоков АЭС не приведет к ухудшению баланса мощности, что имело место при старом графике. Скорректированный график ремонтов энергоблоков существенно улучшит баланс электроэнергии Украины в июле-августе».

«Непрекращающиеся проблемы с энергоблоками — доказательство того, что украинская атомная энергетика стала заложником не только политики, но и кадровой деградации. Нижнее звено, непосредственно управляющее АЭС, остаётся профессиональным, однако руководство Энергоатома занимается чем угодно, только не обеспечением безопасной и непрерывной выработки электроэнергии: чего стоит только арест счетов Энергоатома. При этом растущее количество инцидентов — доказательство того, что с управляемостью атомной энергетикой из года в год на Украине становится всё хуже. Проще говоря, атомная энергетика стала слишком сложной для деиндустриализованной Украины с её политическим руководством, утратившим способность к какому-либо планированию. Единственное, что спасает украинцев от серьёзного инцидента — советский запас прочности АЭС и многочисленные системы безопасности», — заявил в комментарии ИА REGNUM эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан.

Возможно, именно увеличение аварийных ситуаций на украинских АЭС привело к решению подключить их к международной системе отслеживания аварийных ситуаций и прогнозирования распространения радиоактивных выбросов «Родос». «Эта программа не только прогнозирует, как распространится радиация воздухом и водоемами, но и подсказывает спасателям, какие населенные пункты надо эвакуировать, а где можно обойтись профилактикой — раздать людям йодированные таблетки», — пояснил участник её разработки Игорь Ковалец в эфире украинского телеканала «1+1». Также программа может моделировать аварийные ситуации, а значит использоваться для учений. В настоящее время система работает в тестовом режиме.

Westinghouse

Закрепление компании на украинском рынке несомненно, хотя и не такими темпами, как хотелось бы министерству топлива и энергетики. В конце июня Игорь Насалик сделал довольно громкое заявление о намерении компании Westinghouse построить на Украине завод по производству топливных сборок: «Что касается ТВЭЛов, то Westinghouse не только расширяет свою работу, но и готов начать работу по строительству завода по их изготовлению».

Однако уже на следующий день вице-президент компании Азиз Даг опроверг эту информацию: «В настоящее время существует избыток производственных мощностей ядерного топлива в мире, поэтому строительство нового топливного завода на Украине не принесет экономической выгоды для страны. Тем не менее, если Украина решит сделать такого рода инвестицию, Westinghouse рассмотрит вопрос участия».

Более того, в компании не слишком дипломатично подчеркивают, что Украине рано задумываться над реализацией такого проекта и более правильно было бы сосредоточиться на отлаживании процессов поставки и эксплуатации топлива на украинских АЭС.

Впрочем, представитель Westinghouse не исключил, что производство отдельных элементов топливных сборок либо же часть сервисных функций в будущем будет перемещена на Украину, хотя и удержался от уточнения сроков, а также конкретизации того, какая именно часть производственного процесса могла бы выполняться украинскими производителями.

Любопытно, что профицит мощностей по производству топлива, о котором заявляет вице-президент, не помешал компании в конце апреля текущего года анонсировать увеличение мощностей производства топлива на заводе в Вестеросе (Швеция).

«Westinghouse действительно не заинтересована в реализации каких-либо проектов на территории Украины, кроме поставок ядерного топлива и участия в модернизации АЭС», — комментирует Иван Лизан. «Украина — рынок для сбыта продукции, но не партнёр, ради которого корпорация станет инвестировать в создание производств. WG выгоднее и дешевле расширить мощности завода в Вестеросе, чем строить завод по производству ядерного топлива на Украине. Свой шанс на такой завод Украина упустила в 2014 году, когда после Евромайдана была сделала ставка на сворачивание сотрудничества с Росатомом, уже изготовившим оборудование для завода в Кировоградской области. Теперь удел Украины — впадать в зависимость от США и терять любые компетенции, кроме непосредственно эксплуатации АЭС», — заявил эксперт.

Директор государственного научно-техничного центра по ядерной безопасности Игорь Шевченко в интервью изданию «Зеркало недели «прокомментировал текущее использование топлива Westinghouse в энергоблоках украинских АЭС:

«На данном этапе с нашей стороны закончена экспертиза технического решения распространения топлива Westinghouse на энергоблок №5 Запорожской АЭС. Со стороны экспертов и регулятора не осталось замечаний, препятствующих распространению этого топлива непосредственно на пятый энергоблок ЗАЭС. Это значит, что топливо Westinghouse получило «зеленый свет» и будет установлено на пятый энергоблок ЗАЭС. По планам «Энергоатома», предполагается отдать под загрузку топлива Westinghouse шесть энергоблоков — два блока на ЮУАЭС и четыре на ЗАЭС».

Тем временем, на рынок США — основной для топлива Westinghouse — выходит корпорация Росатом. Ожидается, что уже в 2018 году «ТВС-Квадрат» будет загружен в энергоблоки одной из американских АЭС. При этом в дальнейшем топливо для американских АЭС будет производиться в США на мощностях GNF-A (американский партнёр российских производителей) в рамках совместного проекта.

Энергоатом

6 июля был снят почти четырёхмесячный арест счетов компании «Энергоатом» — госпредприятия, которое управляет работой всех АЭС Украины. 6 июля решением суда компания восстановила доступ к своим счетам, о чём сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман: «Приветствую решение суда. Оно позволит нам выполнить финансовые обязательства перед европейскими и американскими партнерами, в том числе по кредитным договорам, а также вернуть доверие иностранных банков».

В конце июня и первых днях июля аналогичные заявления делал Игорь Насалик, однако тогда выяснилось, что министр топлива и энергетики несколько поспешил.

Напомним, счета и имущество «Энергоатома» на сумму 200 млрд грн были арестованы в марте нынешнего года по иску компании «Укрэлектроватт» в обеспечение взыскания задолженности на сумму 127 млн грн. По данным, обнародованным в апреле украинскими журналистами, задолженность имеет признаки искусственного формирования и возникла ещё в начале 2000-х годов. Проблемой повторных исков со стороны «Укрэлектроватта» или же иных компаний обеспокоились в профильном комитете Верховной рады. И.о. главы комитета Александр Домбровский заявил о необходимости введения моратория на арест счетов оператора украинских АЭС: «Комитет по вопросам ТЭК рекомендовал Верховной раде в первом чтении и в целом принять законопроект, который сделает невозможным блокирование счетов «Энергоатома». Этот документ был одобрен на заседании комитета».

Ставка на экспорт

Игорь Насалик в интервью еженедельнику «Фокус» заявил о том, что добился прогресса в проекте достройки 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС: «Уже достигнуты договоренности по достройке двух блоков Хмельницкой АЭС».

После чего, 19 июля, Хмельницкую АЭС посетили представители корейской KHNP (оператор атомных и гидроэлектростанций, производящих примерно 40% электроэнергии в Южной Корее) и агентства KOTRA (торговый отдел при посольстве Кореи). Возможно, предполагается участие в проекте корейской стороны. В пресс-службе «Энергоатома визит прокомментировали так: «Корейских специалистов по развитию ядерного бизнеса заинтересовали перспективы строительства новых мощностей Хмельницкой АЭС — 3 и 4 энергоблоков атомной станции. Они представили возможности своих компаний и основные проекты по поставкам соответствующего оборудования для АЭС».

Напомним, ранее Юрий Недашковский заявлял, что энергоблоки Хмельницкой АЭС будут достроены чешской Skoda.

«Использование новых энергоблоков для поставок электроэнергии в ЕС, пожалуй, единственное разумное обоснование необходимости их строительства: самой Украине новые энергетические мощности нужны разве что для замены выбывающих электростанций, но не для увеличения производства электроэнергии. Однако в таком случае было бы разумно инвестировать в строительство ТЭС, так как они позволили бы проходить пики потребления электроэнергии. Но Киев о таком точно не думает. Если под достройку ХАЭС найдут деньги, Украина превратится в поставщика э/э в ЕС, который сделал ставку на «зелёную» энергетику. Таким образом, страна кроме зерна и стали будет экспортировать в возрастающих объёмах МВт*ч. Теперь осталось дело за малым: найти реальные деньги, а с этим могут быть серьёзные проблемы», — считает Иван Лизан.

Известно также, что чешская компания UJV Rez a. s. разработает исходные данные для корректировки ТЭО строительства энергоблоков. Об этом свидетельствует сообщение компании «Энергоатом» в «Вестнике государственных закупок». Услуги чешской компании обойдутся Украине примерно в 272 тыс. евро. Согласно тендерной документации, основным видом топлива для будущих энергоблоков станут сборки компании Westinghouse, а сами энергоблоки в будущем присоединятся к проекту энергомоста, с помощью которого планируется наладить экспорт электроэнергии в Польшу и Венгрию. На первом этапе реализации проекта в режиме энергомоста будет работать энергоблок №2 Хмельницкой АЭС.

Статистика Президент компании Юрий Недашковский на встрече с руководителями Министерства энергетики США заявил, что «Энергоатом» намерен сохранить за собой как минимум 50% долю выработки электроэнергии на Украине: «Что касается доли атомной энергетики на энергетическом рынке Украины, в течение последних трех лет мы занимаем больше половины. И если говорить не только о краткосрочной, но и долгосрочной перспективе, то в тех стратегических документах, что касаются развития электроэнергетической отрасли Украины, предполагается, что такая доля будет сохранена». И даже пересмотр энергетической стратегии правительством Украины существенно не изменит долю атомщиков в общем энергобалансе страны.

При этом производство электроэнергии компанией продолжает сокращаться. По итогам 6 месяцев текущего года оно снизилось на 9,5% — до 40,323 млрд КВт·час. Это на 4 млрд 224,1 млн КВт·ч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Темпы снижения также выросли: по итогам января-мая 2016 года сокращение составляло только 7,5%.

В частности, производство электроэнергии Запорожской АЭС за шесть месяцев этого года составило 14,378 млрд кВт·ч (-20,2%), Южно-Украинской АЭС — 7,865 млрд кВт·ч (-10,5%), Ровенской АЭС — 9,375 млрд кВт·ч (-0,9%), Хмельницкой АЭС — 8,583 млрд кВт·ч (+4,9%).

Общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 607,38 суток против 579,6 суток — за шесть месяцев прошлого года. В работе АЭС Украины в январе-июне — 2016 произошло семь учетных нарушений, что соответствует количеству нарушений за аналогичный период 2015 года.

При этом доля «Энергоатома» в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП «Энергорынок» составляет 54,3%, в общей структуре производства электроэнергии в стране — 52,7%.

Согласно данным Государственной службы статистики, за пять месяцев 2016 года Украина импортировала ядерное топливо на сумму $158,334 млн. При этом в России были закуплено топлива на сумму $95,129 млн, а в Швеции — на сумму $67,297 млн.

Безопасность

Планы постройки ХОЯТ в зоне отчуждения беспокоят европейских атомщиков. Данная тема обсуждалась в начале июля на семинаре, организованном New Nuclear Watch Europe. Участники пришли к мнению о необходимости разработки и внедрения единого стандарта обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Украину на семинаре представляла ассоциированный член Ассоциации зеленых Украины Анна Рак, которая и обратила внимание европейцев на проблему: «Мы глубоко обеспокоены секретными планами о сооружении хранилища ОЯТ на расстоянии 70 километров от Киева вблизи реки Днепр, противоречащими базовым стандартам ядерной безопасности и создающими угрозы повторения чернобыльской катастрофы».

«ХОЯТ в зоне отчуждения будет построено — и протесты экологов никого из украинской власти не интересуют: политическое решение принято, тем более что расширение географии использования топлива Westinghouse быстро приведёт к «забиванию» складских площадок при АЭС американским отработавшим ядерным топливом, так как США его, в отличие от России, вывозить не будут. Потому ХОЯТ — это плата за использование топлива Westinghouse», — отмечает в комментарии для ИА REGNUM Иван Лизан.