Тосно, Ленинградская область, 22 июля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Жилой дом в городе Любань Тосненского района Ленинградской области, где жили 14 человек, включая детей и беременную женщину, сгорел в ночь с 20 на 21 июля. После пожара погорельцы были вынуждены ночевать на улице.

Пожар

Как сегодня, 22 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, губернатор региона Александр Дрозденко поручил районной администрации срочно обеспечить людей временным жильем из маневренного фонда.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, огонь вспыхнул около 00:30. Сигнал о возгорании поступил к спасателям через час. После этого одна семья с детьми, как сообщают СМИ, ночует на улице, так как обратиться за помощью им не к кому. В администрации им пообещали выплатить по 10 тысяч рублей, однако денег еще никто не получил.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета по социальной защите населения Тосненского района Роман Поляков, по информации Любанского городского поселения, в доме было зарегистрировано четыре семьи, две из них уже были на приеме в комитете по вопросу предоставления им помощи.

«На данный момент к семьям выехали специалисты по соцработе. Они выяснят, какую помощь погорельцы хотят видеть. По информации администрации поселения, пока они разместились у родственников. Необходимо будет выяснить места учебы и работы погорельцев. Если в Любани в настоящее время нет свободных помещений для предоставления в качестве временного жилья погорельцам, им будут предложены варианты в других населенных пунктах Любанского поселения», — отметил Роман Поляков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор Ленобласти поручил администрации оперативно подобрать варианты приобретения жилья для пострадавших. Квартиры будут оплачены из резервного фонда главы региона. Областной комитет финансов уже готовит соответствующее распоряжение.