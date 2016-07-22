Москва, 22 июля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Антироссийские санкции созданы пропагандой и демонизацией России. Об этом 22 июля в ходе форума «Территория смыслов на Клязьме» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Как пел Высоцкий в «Балладе о борьбе», «значит, нужные книги ты в детстве читал», если остался человеком. А если у тебя есть конфронтационные установки, значит, мало читал, либо вообще не читал. Каждый человек по-своему воспринимает происходящее. Главное — то, что каждый по-разному восприимчив к пропаганде. Санкции — это явление в решающей степени создано пропагандой, демонизацией России. В ситуации с Крымом нас обвиняют в том, что мы «аннексировали» Крым, отказываются принимать легитимность референдума, хотя все честные европейские политики, поехавшие смотреть референдум, в один голос сказали, что не к чему было придраться. А нам говорят об условиях — «надо было подготовиться, пригласить за три месяца ОБСЕ». Это циничная позиция тех, кто закрывает глаза на генезис проблемы», — сказал Лавров.

Он напомнил, что 21 февраля президент Украины Виктор Янукович подписал с оппозицией соглашение: «Под ним свои подписи поставили главы МИД Германии, Польши и Франции. Наутро соглашение было растоптано. Сказали, что Янукович исчез, а он на самом деле уехал в Харьков. Как отреагировали на попытку госпереворота в Турции? Тут же сказали о рамках закона. Почему же президент Украины не был того же достоин? Даже в Йемене была такая же ситуация, и до сих пор президента Йемена, бежавшего в Саудовскую Аравию, до сих пор требуют вернуть в страну. А на Украине соглашения были растоптаны, и не было сказано, что это плохо».

Лавров подчеркнул, что на следующий день после переворота, 22 февраля, в Харькове проходил съезд нардепов всех уровней: «Нардепы приняли решение о том, что они не согласны с антиконституционным переворотом, и до установления конституционного порядка они берут полноту ответственности за положение на юго-востоке Украины и в Крыму. Это всё, что они сделали. Они сказали: «Мы, живущие здесь, не принимаем госпереворот, и будем отвечать за покой людей на своей территории». Тут же, через несколько дней, новые люди дали команду запрещённому в РФ «Правому сектору» и другим аналогичным организациям взять в Крыму главное административное здание. Потом в Крым были направлены «поезда дружбы» с радикалами для насильственного захвата власти. Как вы думаете, в этих условиях надо было ждать ОБСЕ, ждать трёх месяцев?».

Напомним, войну санкций в 2014 году начали США при поддержке стран ЕС и ряда других государств. Введение санкций, по словам американских и европейских чиновников, связано с воссоединением Крыма с Россией и гражданской войной на Украине.